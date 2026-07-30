Anses: qué es el Cuil y cómo tramitarlo

El documento es clave a la hora de realizar trámites y se puede generar de forma gratuita. Los pasos en esta nota

Los titulares de las distintas prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) deben tener en cuenta que hay un documento infaltable a la hora de realizar cualquier gestión en entidades públicas, en bancos e incluso dentro de Anses. Se trata del Código Único de Identificación Laboral (CUIL), cuya constancia se puede gestionar e imprimir desde su página oficial.

El CUIL adquiere un papel fundamental en el acceso a los haberes mensuales de los beneficiarios. Por ejemplo, quienes cobren por Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones y pensiones, lo necesitarán para recibir sus pagos. Se trata de, entonces, de un documento obligatorio para acceder a los programas, prestaciones y servicios de Anses.

El Código Único de Identificación Laboral (CUIL) es un número que se otorga a cada trabajador al inicio de su actividad laboral en relación de dependencia que pertenezca al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) , y a cada persona que gestione alguna prestación o servicio de la Seguridad Social en la República Argentina.

Esta clave está compuesta por el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) con un prefijo de dos dígitos y un dígito posfijo como dígito verificador. Se expresa de la siguiente manera: "00-00000000-0". Los 8 números del medio son el mismo DNI de la persona, los dos dígitos de adelante funcionan como prefijo e indican el género de la persona y el último dígito es el verificador.

En la actualidad el CUIL se genera de manera automática al momento de la inscripción de un menor ante el Registro Nacional de las Personas.

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Cómo descargar la constancia de CUIL desde Anses

El CUIL puede solicitarse de manera virtual desde la página web oficial de Anses o el Gobierno de Argentina, desde la aplicación “Mi Anses” o bien en las mismas oficinas de Anses sin la necesidad de solicitar un turno previamente.

Quienes deseen gestionar su documento desde las oficinas de Anses, deberá contar con cierta documentación: los mayores de 18 años deben llevar su DNI, mientras que los menores de 18 años necesitan, además de su propio DNI, su partida de nacimiento y los DNI de sus padres.

Sin embargo, el trámite es tan rápido y sencillo que conviene realizarlo directamente desde la web. Es preciso ingresar en el sitio web oficial del Gobierno de la Nación y dirigirse a la sección para descargar la constancia de CUIL.

Dentro de esa página, se le pedirá al usuario que complete una serie de datos. A saber: nombre, apellido, tipo y número de documento, sexo y fecha de nacimiento. Una vez completada la página, se debe hacer click sobre el botón “Generá tu constancia de CUIL”.

Entonces, el usuario será dirigido a una página en la que podrá solicitar “Descargar la constancia (PDF)”, para obtener la certificación en formato PDF. La constancia que se imprime a través de la web es válida para cualquier trámite, no tiene vencimiento y no requiere firma ni sello.