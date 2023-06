Tras el éxito de "Flash", el argentino Andy Muschietti dirigirá la nueva "Batman"

La revista Variety dialogó con James Gunn y Peter Safran, los líderes de DC Studios, quienes confirmaron que le propusieron a Muschietti hacerse cargo de la siguiente entrega de “Batman”. El proyecto, que tiene como título provisorio “The Brave and the Bold”, es uno de varios planeados por la dupla creativa para los próximos años.

“Vimos ‘Flash” incluso antes de tomar las riendas de DC Studios, y supimos que estábamos en manos no sólo de un director visionario sino de un gran fanático de DC”, dijeron Gunn y Safran. “Es un film magnífico: divertido, emotivo, emocionante. Y la afinidad y pasión de Andy por estos personajes resuena en cada plano. Entonces, cuando empezamos a buscar director para ‘The Brave and the Bold’, para nosotros no había otra opción”, aseguraron.