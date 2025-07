El actor Pablo Alarcón protagonizó un choque múltiple tras desmayarse mientras conducía

El actor Pablo Alarcón sufrió un accidente de tránsito tras descompensarse mientras conducía a bordo de su auto en inmediaciones del barrio porteño de Palermo, según indicaron fuentes del Same.

El personal policial de comisaría 15A llegó al lugar y comprobó que se trataba del actor. No obstante, el artista salió del vehículo por sus propios medios, fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Fernández con diagnóstico de desmayo, sin riesgo de vida.

Según Carlos Damin, director del hospital Fernández, el actor se encuentra estable y no presenta ningún traumatismo grave. "Le están haciendo estudios. En principio fue un síncope, no ACV isquémico" , afirmó a la señal de TN.

>>Leer más: Tras el video viral, Pablo Alarcón actuó para una multitud en una plaza

El doctor Roberto Debbag explicó qué es un síncope: "En este caso, él tiene una condición cardiovascular. Entones disminuyó la frecuencia cardiaca. Es como si fuera una desconexión de la funcionalidad cardíaca".

"El síncope no tiene nada que ver con un ACV, incluso le puede pasar a personas que no tienen antecedentes de problemas cardiovasculares", aclaró el profesional. Y agregó: "No tiene consecuencias. Hay que estudiar los factores que hicieron que lo tuviera, qué hizo que le bajara la frecuencia cardíaca y la presión arterial".