Tomás Rebord volvió al streaming viral y polémico: "Decirles fascistas es subirles el precio"

Como era de esperarse, la aparición en vivo de Tomás Rebord rápidamente se volvió tendencia en la red social X, donde los usuarios se posicionaron alrededor de las opiniones emitidas por el popular streamer y abogado . Tras un largo receso de verano y un 2025 sin su cotidiana compañía, muchos usuarios le dieron la bienvenida a un ciclo de programas que entrelaza el humor con ideas y pensamientos políticos, sociales y culturales de su anfitrión. Asimismo, la vuelta de Rebord no se limitó a su “Edibordial” sino que retomó sus demás proyectos en el streaming de Blender.

Embed "Rebord"



Porque volvió después de su GSV y criticó al Presidente: "El principal problema de $Libra es que mostró al Presidente como un imbécil". pic.twitter.com/SsSy0D6f5h — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 18, 2025

>> Leer más: La Libertad Avanza expulsó a Ramiro Marra: su respuesta sobrada y la predicción de Tomás Rebord

Los momentos más destacados de la vuelta de Tomás Rebord

“Tengo opiniones que a muchos de ustedes no les van a gustar, pero no me importa” fue la gran premisa que inició y definió a la Edibordial.

“Yo creo que el gobierno quiere con mucha pasión ser considerado fascista”, expresó Rebord en los primeros minutos de programa. Después de una breve contextualización de los acontecimientos ocurridos recientemente, agregó que “quieren ser un monstruo terrible”.

Sin embargo, como contracara, entendió que “decirles fascistas es subirles el precio”, apuntando contra la desorganización de La Libertad Avanza y explicando por qué, en su opinión, si bien la situación es grave él no teme.

“Para mi el gobierno quiere impostar una gran foto de potencia, de fuerza, de orden, de poder, de crueldad”, reflexionó sobre hechos como la represión a los jubilados. A esta cuestión la vinculó con otro gran tema de conversación: el escándalo de $LIBRA. “El principal problema de $LIBRA es que mostró al presidente como un imbécil”, manifestó. Y este fenómeno puso en evidencia que “el terrible monstruo fascista, la maquinaria del mal de golpe es tremendamente imbécil”. Según entiende Rebord, “un gobierno que hace esas cosas dista un poco de ese grave monstruo”. “No son ese monstruo, no son tanto”, sentenció.

Embed El gobierno tiene ganas de que lo llamen fascista. pic.twitter.com/I5gpISzTP1 — BLENDER (@estoesblender) March 18, 2025

Milei y Jony Viale

Rebord también se refirió al incidente con la entrevista en crudo filtrada entre Milei y Jony Viale: “Es el momento más incómodo que vi en mi vida”. Entre risas y chistes, se refirió al programa posterior del periodista como una “gran Edibordial” y aplaudió el “conmovedor” tweet de Alberto Fernández al cual entendió lleno de bronca.

Otro tema fundamental en el monólogo fue el de los jubilados. “Los libertarios también están raros con lo de los jubilados. Por algún motivo hay un patrón en el cual siempre estos gobiernos de hijos de puta le pegan a jubilados”, expresó. Sin embargo, contrapuso: “Lo que yo nunca vi es a pibes diciendo que el jubilado es un «kuka de mierda» que no está entendiendo que ahora gana más”.

Ante ese tipo de opiniones libertarias, Rebord fue contundente: “Siempre logran que haya un jubilado y del otro lado un policía golpeándolo. Eso es crueldad, eso es terrible, no existe, no hay parámetro. No sé por qué creés que están haciendo las cosas bien”.

El uso de la violencia

“Estamos frente a un gobierno desproporcionado en el uso de la violencia”, opinó. Volviendo a espejar la imagen que quieren emular desde el gobierno con la que realmente presentan, entendió que “la maquinaria del orden que quieren vender no es tal, son animales, es una salvajada”, puesto que “si la cosa está ordenada no tenés cabezas abiertas, eso es porque está desbandada la cosa”. Rebord advirtió un visible deterioro de la autoridad y calificó lo sucedido como “gravísimo”.

>> Leer más: Bullrich defendió al gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo

En cuanto al plan económico del cual se desprendieron las marchas por salarios mínimos, Rebord diagnosticó que “lo que quieren sostener es tener el dólar barato”. Apuntando contra su presunción de novedad, entendió que “el gobierno refundacional tiene problemas bastante habituales” y que, de hecho, son “macrismo con asperger”.

No pudo quedar afuera el -ya icónico- “Che Milei” de Cristina Fernández de Kirchner. “¿Saben lo que debe disfrutar Cristina?”, rió al respecto. “Es una señora de Recoleta enojada”, exclamó apelando con chistes a que “si el barrio de Recoleta pudiera corporizarse en una persona sería Cristina. Su único pecado es ser peronista. Si Cristina fuera gorila sería la reina de las señoras”.

Edibordial completa