La Libertad Avanza expulsó a Ramiro Marra: su respuesta sobrada y la predicción de Tomás Rebord

La Libertad Avanza (LLA) anunció que el legislador porteño Ramiro Marra “ya no forma parte” de esa fuerza política “a nivel nacional ni en ningún distrito del país”. “Es irremediable”, aclararon, pero el expulsado dejó la discusión abierta con un breve mensaje en su cuenta de X.

“Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, escribieron sin margen a abrir la discusión. Sin embargo, Marra no se dio por aludido. “Viva la lealtad, viva la libertad carajo. Mañana hablamos”, expresó sin más apreciaciones en su cuenta de X.