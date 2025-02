Todos los ganadores de los premios SAG: sorpresas y el cierre de la carrera al Oscar

Los Screen Actors Guild Awards 2025, también conocidos como los p remios SAG, celebraron su 31ª edición el domingo 23 por la noche. La ceremonia tuvo lugar en el Shrine Auditorium and Exposition Hall de Los Ángeles, y fue conducida por la actriz Kristen Bell. Hubo ganadores sorpresa, un fuerte discurso de Jane Fonda y homenajes a los bomberos que intervinieron en los incendios de California. Sobre todo, quedó definida una pregunta clave: ¿ quiénes son los favoritos a los Oscar tras el cierre de la temporada de premios?

Los SAG son los reconocimientos que entrega el Sindicato de Actores a las mejores interpretaciones de cine y televisión. Si bien se supone que su entrega no influye directamente en las candidaturas a los premios de la Academia, dado que las votaciones cerraron el pasado 18 de febrero, pueden servir para especular sobre a quiénes eligieron aquellas personas que votan para ambos galardones.

Entre las particularidades de esta ceremonia, que sólo reconoce las interpretaciones y a ninguna otra labor técnica o creativa, se destaca que ninguna producción acumuló premios. “Wicked” era la película que llegaba con más nominaciones (cinco), y “Shogun” era por su parte la serie con más candidaturas (también cinco).

Timothée Chalamet dio un batacazo y se quedó con el premio a Mejor Actor Protagónico por su rol en “Un completo desconocido” (en la que encarna a un joven Bob Dylan), consagrándose en una de las pocas categorías que hasta el momento parecía tener un ganador único: Adrien Brody, por “El Brutalista”, quien a pesar de esta derrota sigue siendo el claro favorito a quedarse con el Oscar.

Demi Moore ganó el premio a Mejor Actriz Protagónica en “La sustancia” y confirma su estatus de favorita para los Oscar, aunque desde Latinoamérica todavía hay esperanzas de que la brasileña Fernanda Torres (que no estaba nominada en los SAG) haga historia.

“Cónclave”, la película sobre el proceso de selección de un Papa (inesperadamente coyuntural ante el decaimiento de Francisco en el último tiempo), ganó por su parte el premio al mejor reparto cinematográfico, y suma chances para ser Mejor Película el próximo domingo 2 de marzo, si bien “El brutalista” o “Anora” (en menor medida) podrían igualmente ganar el premio mayor.

Zoe Saldaña y Kieran Culkin ganaron respectivamente las categorías de Mejor Actriz y Actor de Reparto (por “Emilia Pérez” y “Un dolor real”), sellando casi de manera definitiva su triunfo en los Oscar en las mismas ternas.

Jane Fonda fue reconocida con el premio a la trayectoria y, a sus 87 años, dio un potente discurso en favor de la diversidad ante los avances conservadores de la derecha en el mundo, y del gobierno de Trump en Estados Unidos. “Lo que nosotros, los actores, creamos es empatía. Nuestro trabajo es comprender a otro ser humano tan profundamente que podamos tocar su alma; no se equivoquen, la empatía no es debilidad ni conciencia. Por cierto, ser Woke solo significa que te importan los demás”, expresó.

"No debemos engañarnos ni por un momento sobre lo que está sucediendo. Esto es muy serio, compañeros. Seamos valientes. No debemos aislarnos. Debemos permanecer en comunidad. Debemos ayudar a los vulnerables y encontrar formas de proyectar una visión inspiradora del futuro”, cerró.

Todos los ganadores de los premios SAG 2025

Cine

Mejor elenco

Cónclave - GANADOR

Un Completo Desconocido

Anora

Emilia Pérez

Wicked

Mejor actor protagónico

Timothée Chalamet - Un Completo Desconocido - GANADOR

Adrien Brody - El Brutalista

Daniel Craig - Queer

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Cónclave

Mejor actriz protagónica

Demi Moore - La Sustancia - GANADORA

Pamela Anderson - La última corista

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin - Un Dolor Real - GANADOR

Jonathan Bailey - Wicked

Yura Borisov - Anora

Edward Norton - Un Completo Desconocido

Jeremy Strong - El Aprendiz

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña - Emilia Pérez - GANADORA

Mónica Barbaro - Un Completo Desconocido

Jamie Lee Curtis - La última corista

Danielle Deadwyler - Lección de Piano

Ariana Grande - Wicked

Mejor reparto de dobles de riesgo

The Fall Guy - GANADOR

Deadpool y Wolverine

Dune: Segunda parte

Gladiator II

Wicked

Televisión

Mejor Interpretación del Reparto de una Serie Dramática

Shogun - GANADOR

Bridgerton

El Chacal

La Diplomática

Caballos Lentos

Mejor Interpretación del Reparto de una Serie de Comedia

Only Murders in the Building - GANADOR

Abbott Elementary

El Oso

Hacks

Terapia Sin Filtro

Mejor Actor de Televisión - Miniserie o Telefilme

Colin Farrell - El Pingüino - GANADOR

Javier Bardem - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez

Richard Gadd - Bebé Reno

Kevin Kline - Desprecio

Andrew Scott - Ripley

Mejor Interpretación Femenina en una Miniserie o Telefilme

Jessica Gunning - Bebé Reno - GANADORA

Kathy Bates - The Great Lillian Hall

Cate Blanchett - Desprecio

Jodie Foster - Cuarta temporada de True Detective

Lily Gladstone - El puente: La verdadera historia del asesinato de Reena Virk

Cristin Milioti - El Pingüino

Mejor Actor de Televisión - Drama

Hiroyuki Sanada - Shogun - GANADOR

Tadanobu Asano - Shogun

Jeff Bridges - The Old Man

Gary Oldman - Caballos Lentos

Eddie Redmayne - El Chacal

Mejor Actriz de Televisión - Drama

Anna Sawai - Shogun - GANADORA

Kathy Bates - Matlock

Nicola Coughlan - Bridgerton

Allison Janney - La Diplomática

Keri Russell - La Diplomática

Mejor Actor de Televisión - Comedia

Martin Short - Only Murders in the Building - GANADOR

Adam Brody - Nadie Quiere Esto

Ted Danson - Un Hombre Infiltrado

Harrison Ford - Terapia Sin Filtro

Jeremy Allen White - El Oso

Mejor Actriz de Televisión - Comedia

Jean Smart - Hacks - GANADORA

Kristen Bell - Nadie Quiere Esto

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Liza Colón-Zayas - El Oso

Ayo Edebiri - El Oso

Mejor Reparto de dobles de riesgo de Televisión

Shogun - GANADOR

The Boys

Fallout

House of the Dragon

El Pingüino

Lifetime Achievement Award - Premio a la trayectoria

Jane Fonda