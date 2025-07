Tini Stoessel impacta en el tráiler oficial de "Quebranto", su nueva serie dramática

Tini regresa a la pantalla como actriz

En su última en el programa de la diva de la televisión Susana Giménez, Tini Stoessel habló sobre su regreso a la actuación. En la charla, la cantante y actriz compartió algunos detalles sobre "Quebranto". La ex Violetta adelantó que se trata de personaje complejo que se ve envuelto en una investigación policial.

“Es un desafío enorme, pero estoy feliz. Este personaje es completamente distinto a lo que había hecho antes. Fue una experiencia muy fuerte, porque me llevó a lugares emocionales que nunca había explorado”, comentó.

Además, reveló que las exigentes jornadas de rodaje le costaron en algunos momentos: "Hubo días en los que me costaba salir del personaje. Terminaba una escena y me quedaba con esa carga encima. Era como si me llevara el personaje a casa", relató.

La actriz también destacó el apoyo fundamental de sus compañeros de elenco, "Ellos fueron un gran apoyo. Hicimos un equipo hermoso y eso me dio mucha fuerza".

De qué se trata "Quebranto"

"Una historia de suspenso y amor. ¿Hasta dónde llegarías por la verdad?", adelantó la plataforma en la publicación que acompaña el primer tráiler de Quebranto, la esperada serie protagonizada por Tini Stoessel.

En el breve clip promocional se anticiparon algunos de los ejes centrales de la historia: drama, crimen y misterio. Tini, con su caracteristico look de pelo corto, protagoniza a una talentosa pianista que aparece en situaciones límite. Una de las frases más impactantes del tráiler llega sobre el final, cuando el personaje de Tini dice: "Matame".

La serie cuenta además con la participación de actores como Martín Barba y Jorge López, quienes acompañan a Stoessel en esta producción que promete ser una apuesta fuerte.

Cuándo se estrena "Quebranto"

“Quebranto, estreno 15 de agosto en Disney Plus”, anunció la plataforma en sus redes sociales.

