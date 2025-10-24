Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: "Tengo extrañitis" La artista viene de dar su primer concierto sinfónico en el Monumento, en el marco de los 300 años de Rosario. Hace poco, insinuó un regreso inminente 24 de octubre 2025 · 12:19hs

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital Nicki Nicole recordó en redes lo que fue su show sinfónico en el Monumento y sugirió un regreso inminente a Rosario

Nicki Nicole es una de las rosarinas más célebres del mundo. Hace tan solo unas semanas, fue la protagonista del show central por el tricentenario de la ciudad. Con entrada libre y gratuita, miles de rosarinos colmaron el Monumento a la Bandera para disfrutar del espectáculo sinfónico “De Rosario para Rosario”, encabezado por la propia Nicki y Juan Carlos Baglietto, junto a la Orquesta Sinfónica Provincial, dirigida por Nicolás Sorín.

En aquel paso por la ciudad, aprovechó para grabar una entrevista con Julio Leiva para el ciclo "El Buscador". A lo largo de una hora, se puede ver a Nicki recorriendo rincones significativos de la ciudad mientras sostiene una charla íntima con el conductor. Parte de la nota se grabó en su escuela primaria, Juan Enrique Pestalozzi, ubicada en el barrio de Echesortu.

Nicki Nicole story >> Leer más: Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario en una entrevista con Julio Leiva

¿Vuelve Nicki Nicole a Rosario? Durante la noche del jueves, habló en su canal de difusión de Instagram sobre su reciente presentación en el Monumento a la Bandera. "Quiero seguir agradeciendo a la gente de Rosario. Fue una tremenda locura el sinfónico. Sigo viendo videos y tomando dimensión de lo grande e histórico que fue. Era algo que yo quería que sucediera y sucedió en el momento perfecto", dijo la rosarina en una serie de audios que envió a sus seguidores.

En esos audios mencionó en varias ocasiones que "se vienen cosas lindas", ilusionando a los fans locales. Mayor fue la ilusión cuando en la mañana del viernes compartió varias historias sobre Rosario, su encuentro con fans locales y remató con una frase insinuante: "Buen día. Tengo extrañitis, ¿y si volvemos?"



La última vez que Nicki dio un show propio en la ciudad (no como invitada a un evento) fue el 29 de septiembre de 2023 en el Anfiteatro Humberto de Nito, en el marco de la gira de presentación de su disco "Alma".