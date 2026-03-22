Tini Stoessel celebró su cumpleaños en Córdoba con "Futttura": fans, invitados y pura emoción

Con un show de tres horas, la cantante compartió hits, momentos únicos y la torta de su cumpleaños junto a Rodrigo De Paul y su familia

Tini Stoessel celebró su cumpleaños a lo grande en Córdoba con la segunda fecha de “Futttura” , en una noche que tuvo de todo: invitados, el canto del feliz cumpleaños , emoción arriba del escenario y miles de fanáticas entusiasmadas. El encuentro fue en el Estadio Mario Alberto Kempes , donde la artista desplegó un recorrido por sus más de 15 años de trayectoria .

En el marco de su gira internacional “Futttura” , la artista se presentó en la provincia argentina y propuso un viaje en el tiempo desde sus inicios en Disney hasta su consolidación como una de las figuras más importantes del pop argentino . La presentación del sábado fue la segunda en el estadio, luego de un primer show el viernes que atravesado por la lluvia. Sin embargo, esta vez el clima acompañó desde temprano: una tarde cálida y despejada anticipó una noche ideal. Ahora bien, la velada del sábado no fue una fecha más: coincidió con su cumpleaños número 29 , lo que sumó aún más entusiasmo para el público cordobés.

Ya desde temprano, las fans comenzaron a llegar al predio, algunas incluso habían acampado la noche anterior para asegurarse un lugar. Las seguidoras llegaban desde distintas ciudades de Córdoba y desde otros puntos del país: Santiago del Estero, La Plata, Río Cuarto, entre otras.

Grupos de amigas, madres acompañando a sus hijas y verdaderas “mini tinis” fueron armando una postal que se completó con remeras personalizadas con “I love Tini” , vinchas, abanicos, glitter en el pelo, polleras con brillos y looks inspirados en distintas etapas de la artista , con trajes hechos a mano de “La Triple T” y “Cupido” .

Cerca de las 18, el Estadio Mario Alberto Kempes comenzó a llenarse. En los alrededores, los puestos de merchandising y comida no daban abasto, mientras la banda cordobesa Q’Lokura animaba la previa dentro del estadio.

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Futttura: de la magia Disney a la Tini más íntima

En el campo, algunas fans esperaban sentadas para asegurarse su lugar, mientras que las más cercanas al escenario permanecían de pie, firmes, decididas a no perder ni un milímetro de cercanía con Tini. Frente a ellas, un escenario imponente, con estructuras que anticipaban el gran despliegue y dos pantallas a los costados, dejaba en claro que se trataba de una mega producción.

Pasados apenas cinco minutos de las nueve de la noche, cuando el estadio ya estaba completamente lleno, las luces se apagaron y comenzó el show. Un ovni descendió sobre el escenario y el público estalló en un canto unánime: “olé, olé, olé, Tini”. En las pantallas comenzaron a aparecer imágenes que mezclaban sus distintas etapas, desde “Violetta” hasta “Un mechón de pelo”, mientras un juego de lanzas y fuegos artificiales daba inicio a “Futttura”. Desde lo alto, Tini Stoessel bajó levitando con un look total black, como si el ovni la dejara en este planeta tierra.

“El cielo” fue el punto de partida de un show que rápidamente transportó al público a otro universo. Con sus clásicos bailarines con pelucas rubias, avanzó con “Fresa”, “La loto” y “Muñecas”, donde se elevó en una plataforma para que incluso los que estaban más lejos pudieran verla.

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Después de esa seguidilla de temas, Tini se dirigió por primera vez al público, en lo que sería solo el inicio de un diálogo casi constante con los cordobeses: “Buenas noches Córdoba, ¿cómo estamos? Es muy lindo estar acá con ustedes cumpliendo años”, dijo. Acto seguido, comenzó a entonar el feliz cumpleaños para que el estadio lo completara. “Lo vamos a cantar muchas veces hoy”, anticipó.

La energía siguió con “Las Jordan” y, con “Me enteré”, llegó el primer invitado de la noche: Tiago PZK.

Las pantallas volvieron a encenderse y llegó el momento más nostálgico de la noche: imágenes de “Violetta” despertaron gritos y emoción entre sus fanáticas. Con un cambio de look, Tini inició este tramo con “Vuelvo a despertar”, seguido de “Cómo quieres”, “Te creo” y “Ser mejor”. El cierre de este bloque llegó con “Siempre brillarás”. Una vez más, la cumpleañera se elevó en una plataforma y, desde allí, pidió que encendieran las linternas, el estadio completo quedó iluminado por las luces de los celulares, y Tini no pudo contener las lágrimas de la emoción.

Después del repaso por “Violetta”, el show dio un giro hacia su costado más íntimo y oscuro con la llegada de “Un mechón de pelo”. Con sus bailarines vestidos de negro y ella completamente de blanco, Tini Stoessel interpretó “Pa”, “Posta”, “Ni de ti”, “Ángel”, “Buenos Aires”, “Tinta 90” y “Ellas”. El clima se volvió más intenso, pero el público respondió cantando cada tema de principio a fin.

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Un cumpleaños sobre el escenario, rodeada de invitados

Hacia la mitad de un show de casi tres horas, en el que Tini Stoessel repasó todos sus hits, llegó uno de los bloques más festivos de la noche. “Down” fue una verdadera fiesta electrónica y con “High”, la Triple T hizo saltar a todo el estadio, pidiendo palmas mientras en las pantallas aparecía el mensaje “b-day girl”. Una vez más, el Kempes le cantó el feliz cumpleaños y la intérprete también se tomó un tiempo para leer carteles y escuchar a sus fans, incluso a algunas que, como ella, estaban celebrando cumpleaños esa misma noche.

Después de bajar a saludar a quienes estaban contra la valla y recibir regalos, empezaron a desfilar los invitados. Al igual que en la noche del viernes, Ángela Torres se subió al escenario para cantar “Favorita” y “Si tú te vas”. Más tarde apareció Maxi Espíndola, y Tiago PZK reapareció para interpretar esta vez una canción más íntima: “Tu corazón”.

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Si algo caracterizó este show fueron las sorpresas y la espontaneidad de Tini Stoessel con el público. Aunque el espectáculo tenía un orden y una precisión impecables, la cantante se permitió jugar con la audiencia: habló, rió y, en cada pequeño espacio entre canción y canción, se detuvo a escuchar a sus fans de las primeras filas. Fue así como, a pedido de una de sus seguidoras, improvisó un tema que no estaba en el setlist: acompañada solo por un piano interpretó “Diciembre”.

Luego continuó con “Consejo de amor” y “Fantasi”. Tras ese último tema llegó una de las escenas más especiales de la noche: en una escenografía que simulaba un bar, Tini fue sorprendida por su familia y amigos, que subieron al escenario para celebrar su cumpleaños. Allí, sentados, estaban todos: su hermano, su mamá, su papá, su equipo y los invitados que ya habían pasado por el show.

Pero claro, todavía faltaba alguien. Finalmente, desde uno de los costados apareció Rodrigo De Paul con la torta de cumpleaños. Tini sopló las velitas e incluso lo hizo cantar el feliz cumpleaños, mientras todo el estadio acompañaba. Luego saltó junto a sus amigos y compartió un beso con el futbolista que desató los gritos del público.

Embed Tini a los besos con Rodrigo de Paul y festejando su cumpleaños en el escenario de Futttura. pic.twitter.com/DnpRtBbEBE — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) March 22, 2026

El recital continuó con más hits y colaboraciones: “Ella dice”, con KHEA como invitado, “22” y “Maldita foto”. El estadio cordobés se puso al ritmo del cuarteto con “Dos amantes”, donde además llegó el último invitado de la noche: Ulises Bueno.

Tras agradecer a su equipo, bailarines y artistas invitados, el cierre fue a pura energía con “La Triple T”, “Miénteme” y “Cupido”. Entre fuegos artificiales, gritos y papelitos que caían sobre el público, Tini recorrió el escenario para despedirse, cerrando una noche inolvidable donde su cumpleaños y el show se fusionaron en una celebración única.

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