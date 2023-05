Tina Turner: la voz como un rugido, un símbolo de fortaleza

Tina Turner le cantaba a Mick Jagger en el escenario de igual a igual, como desafiándolo, y hasta un gigante como David Bowie parecía intimidado delante de ella. A mediados de los 80 tuvo un regreso triunfal, después de años de ostracismo, acompañada por colegas que la admiraban y que fueron amigos fieles. Sus hits de aquella década todavía suenan en las radios: “What’s Love Got To Do With It”, “Private Dancer”, “Better Be Good To Me” o “We Don’t Need Another Hero”, de la banda de sonido de “Mad Max 3”. Es inevitable tararearlos ahora, aunque nadie puede hacerlo con esa voz profunda inconfundible.