"Tiempo de pagar", una película argentina de acción con protagonista rosarino

El punto de partida de “Tiempo de pagar” fue el universo en el que transcurre: el microcentro porteño, y en particular sus históricas peatonales Florida y Lavalle, un espacio muy peculiar, ideal para situar las aventuras y desventuras de un cambista sin demasiados escrúpulos.

“En 2019, cuando tenía 20 años, hice el corto ‘La noche del delivery’. El estudio de sonido donde hicimos la postproducción estaba en pleno microcentro. Cuando salíamos con el productor, Juanma Ozan, caminábamos esas calles, esas peatonales con sus personajes particulares, con los cambistas, con los vendedores ambulantes, las galerías, las joyerías. Una infinidad de elementos callejeros que a nosotros nos fascinó”, contó en diálogo con La Capital el director Felipe Wein, que además es guionista y productor.

“Nos convocó lo cargado que está el espacio, y cómo siempre hay algo interesante para el ojo”, agregó el realizador. Si bien tenía la certeza que querer firmar en la calle y apoderarse del espacio para su próximo proyecto, también sabía que fuera una película de personaje. Así nació Richard, que parece haber sido escrito para ser interpretado por Juan Nemirovsky. Por su destacada interpretación, el rosarino se quedó con el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Cuenca (Ecuador).

Según detalló Wein, se cruzó con Juan en el lugar y momento indicado. Mientras Richard tomaba forma en el guion a comienzos de 2022, Felipe trabajó como asistente de dirección en la serie “Felices los seis”, de HBO Max, donde actúa el rosarino.

“Juan es espectacular, maravilloso. De verdad para mí es sin dudas uno de los mejores actores de la Argentina. Yo sabía que la película la tenía que hacer un actor muy carismático, que más allá del laburo que se pudiera hacer tenía que tener eso ya incorporado, así que Juan era ideal para el personaje. Había algo en su manera de expresarse, de hablar, de mover el cuerpo, sus ojos. Su laburo fue increíble y es lo que permite que la película termine de funcionar”, consideró el director. Sin dudas, la versatilidad de Nemirovsky marca el ritmo del latido de “Tiempo de pagar”, cuyo elenco completan Esteban Menis, Julieta Tramanzoli, Jorge Prado, Fabián Arenillas, y Vanesa Maja, además de actores no profesionales.

Por su forma de realización, el filme embarca al espectador en un viaje vertiginoso y sin pausas junto a Richard. La tensión es casi constante y no permite poner el pie en el freno. Antes de desarrollar cualquier otra referencia cinematográfica, hay que hablar indefectiblemente de “Nueve reinas”, el clásico de Fabián Bielinksy. La imagen de Richard corriendo con un maletín por el microcentro remite a aquella famosa secuencia de Darín y Pauls persiguiendo al ladrón de las preciadas postales.

“Sin dudas fue una referencia. De hecho a veces estábamos en una locación y yo decía: ‘¿Che esta no es la calle de Nueve reinas’”, apuntó Wein, quien también señaló la película argentina “La sangre brota” de 2008, dirigida por Pablo Frendik, como inspiración para “Tiempo de pagar”.

Un poco más lejos en tiempo y en espacio, pero claramente cerca en búsqueda cinematográfica, está “el cine yankee de los sesenta y los setenta, en particular el de Scorsese, el de Michael Mann”. Hay una conexión visible con aquel “Nuevo Hollywood” que hizo historia: personajes solitarios y marginales que desarrollan sus actividades en algún submundo urbano. Esa misma premisa retomaron recientemente en el cine independiente de Estados Unidos los hermanos Josh y Benny Safdie, con películas como "Good Time" (2017) o "Diamantes en bruto" (2019).

Una película de su territorio

“Después había una idea de volver al cine de los cuarenta, cincuenta, del neorrealismo italiano en el sentido de usar locaciones reales y no filmar en estudio, y también de incorporar a gente de la calle, a personas que no son actores profesionales. En nuestro caso, trabajó gente que nos cruzábamos en el día, o amigos míos o gente que conocía de algún lado, y que aportó muchísimo”, compartió Felipe.

En este sentido, “Tiempo de pagar” tiene la veracidad y la crudeza propia de haber sido grabada realmente en el lugar donde se desarrolla. “Filmar en la calle trae imprevistos que para una película independiente para mí son muy positivos. No hay mejor escuela que eso. Uno puede muchas cosas planeadas, muchas ideas claras, pero el verdadero trabajo del director está en resolver en el momento”, subrayó Wein.

“Así como un actor o una actriz que te tira bien una réplica mejora tu actuación, el entorno te ayuda un montón. Tenía arbolitos reales a veinte metros, entonces les podía copiar el tono, la mirada, la forma. Sin dudas, un personaje de la película es ese paisaje y me ayudó a construir ese atorrante que es Richard”, apuntó por su parte Juan Nemirovsky, también en diálogo con La Capital.

“La fortaleza que tenía trabajar con la gente también tenía sus riesgos. Siempre contamos la anécdota de que un tipo me pegó una patada creyendo que estaba haciendo justicia por mano propia, porque otro actor me venía corriendo de atrás por calle Florida al grito de ‘Agarrenlo’. Después no podía parar de pedirme disculpas”, agregó.

A su vez, el protagonista fue elogioso respecto de la mirada de Wein, y su creatividad a la hora de lograr mucho con poco. “Este género se aborda poco acá porque asumimos que hay explotar autos y que va a costar una fortuna que no suelen tener las producciones locales. ‘Tiempo de pagar’, con toda humildad, es la demostración de que se puede generar tensión con los recursos que tenés a mano. Fue logrado gracias a una visión muy clara y muy inteligente del director, que para mí tiene un futuro brillante en el cine nacional”, consideró, y remarcó también el gran trabajo de todo un equipo muy joven, con mujeres como cabeza de área.

Finalmente, Nemirovsky se refirió las emociones mezcladas ante el estreno y el buen desempeño de la película, en un momento difícil para la industria cinematográfica argentina. “Hay cierta contradicción, porque por un lado tengo la felicidad de que se esté proyectando y a la vez la certeza de que este momento es efímero. Pero sobre todo tengo la expectativa de que replique en más trabajo para todas las personas que trabajamos, en un contexto hostil. Es una prueba de que aún si vienen por nosotros, aún si nos desfinancian y nos limitan, no van a poder ir en detrimento de nuestra herramienta principal de trabajo que es la pasión. Que vengan, nosotros vamos a seguir filmando”, cerró el rosarino.