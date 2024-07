The Smashing Pumpkins vuelve a la Argentina con su formación original

La legendaria banda The Smashing Pumpkins se presentará en Argentina el 5 de noviembre y con formación original

The Smashing Pumpkins es una de las bandas más legendarias de la música alternativa , que marcó a varias generaciones. Con 36 años de historia, los liderados por Billy Corgan volvieron a su formación original para realizar el tour mundial “The World is a Vampire”, con el que volverán a Argentina casi una década después de su última visita.

Una banda con historia

La última vez que se presentaron en la Argentina fue en el año 2015, en el marco del festival Lollapalooza. Previamente se habían encontrado con el público local en el 2010, con un show en el Estadio Luna Park, y en 1998 hicieron lo propio en el Parque Sarmiento, en lo que fue su primera presentación en el país.

Surgidos en Chicago en 1988, los Smashing dieron un batacazo en la escena musical alternativa con un sonido que no se parecía a nada: combinaban rock, pop, metal, gótico, psicodelia y electrónica. Distorsión y orquestaciones mezcladas con la sensibilidad compositiva única de Billy Corgan.

En sus más de tres décadas y media de carrera, lanzaron doce discos, de los cuales vendieron más de 30 millones de copias en todo el mundo, y ganaron dos premios Grammy. Este 2024, publicaron su último álbum, “ATUM”. Secuela de los clásicos “Mellon Collie and the Infinite Sadness” (1995) y “Machina/Machine of God” (2000), contiene 33 canciones en tres actos y fue escrito y producido por Corgan.