"The Morning Show" regresa a la pantalla de Apple TV+

Es que el panorama después de una segunda entrega marcada por las consecuencias mundiales, noticiosas y personales de la pandemia de Covid-19 y la separación profesional entre Alex Levy (Aniston) y Bradley Jackson (Witherspoon), que comenzaron “The Morning Show” como coconductoras de ese ciclo matutino, todavía no volvió a la calma.

The Morning Show — Tráiler oficial de la tercera temporada | Apple TV+

Por su parte, Bradley arranca en su nueva posición como presentadora de un noticiero nocturno, lugar que obtuvo como reconocimiento por su cobertura del asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021, y que ahora la obliga a dejar definitivamente detrás la periodista directa y atrevida que el público conoció en los inicios para entrar de lleno en las concesiones y ocultamientos del mundo corporativo.

Con el telón de fondo de otros sucesos estadounidenses de los últimos tiempos, como el asesinato de George Floyd en manos de la Policía de Minneapolis, el fallo de la Corte Suprema que afectó el derecho al aborto legal y la invasión de Rusia en territorio ucraniano, la dupla continuará su camino como amigas-enemigas en un medio que también se encuentra lidiando con su propio futuro, cuando su incursión en el streaming lleva a su CEO, Cory Ellison (Billy Crudup), a buscar financiación por parte del multimillonario del rubro tecnológico Paul Marks (Jon Hamm).

la-tercera-temporada-del_1010164.jpg Reese Witherspoon interpreta a la excompetidora del personaje de Aniston.

En ese contexto, las cosas se complican aun más cuando un hackeo saca a la luz todos los archivos, videos y mails de la cadena, poniendo en peligro algunas confidencias de las protagonistas y exponiendo graves inequidades hacia el interior de la empresa, especialmente en relación a cuestiones de género y raza entre sus empleados y figuras de la pantalla.

En relación a sus respectivos roles y al arco que tuvieron hasta ahora, Aniston aseguró que en esta temporada “Alex recupera una buena cantidad de poder al tomar las riendas” de su carrera, y que se trata de un recorrido “inesperado, shockeante, hermoso, angustiante y, por momentos, triste”: “La belleza de la experiencia humana es que todos tenemos cosas que ordenar”, agregó.

Además de Jon Hamm, se incorporan al elenco Mark Duplass, Nestor Carbonell, Julianna Margulies, Karen Pittman y Greta Lee, entre más.

“The Morning Show”, que ya fue renovada para una cuarta temporada, tiene en su haber galardones en los Critics’ Choice Awards, los lauros del Sindicato de Actores de Estados Unidos y los Emmy, donde también fue nominada la reconocida Marcia Gay Harden a Mejor actriz invitada por su segunda entrega.

“The Morning Show”, presentado con gran fanfarria como el programa estrella del nuevo servicio de streaming Apple TV+ en 2019, se inspiró libremente en el libro de no ficción de Brian Stelter “Top of the Morning”, sobre la política despiadada de la televisión matutina. Pero si bien al principio se preocupaba principalmente por las luchas internas entre Alex Levy (Aniston) y su copresentadora Bradley Jackson (Reese Witherspoon), se renovó con ambiciones más amplias que reflejaban los cambios provocados por #MeToo.

Después de desenmascarar al ex copresentador de Alex, Mitch Kessler (Steve Carell), como un depredador sexual en serie, el programa exploró las repercusiones para sus víctimas, así como para aquellos en la cadena ficticia de la UBA que ignoraron, permitieron o se confabularon en su comportamiento.