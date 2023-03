"The Last of Us" tendrá segunda temporada: cuándo se estrena y de qué se trata

El domingo 12 de marzo, llegó a su fin la primera temporada de la serie del momento: “The Last of Us”. Desde su estreno el pasado 16 de enero, la producción de HBO Max basada el videojuego homónimo, se convirtió en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming y en uno de los productos culturales más comentados en el mundo. Tras la emisión del noveno y último episodio de la primera parte, se confirmó que habrá segunda temporada , para tranquilidad de millones de fanáticos.

Si bien todavía queda todo por saber respecto del desarrollo de la temporada dos, se presume por lógica que se basará en los eventos de la segunda parte del videojuego original. El showrunner Craig Mazin dijo públicamente que desde el equipo creativo no tienen intención de contar ninguna historia más allá de la adaptación de los juegos, por lo cual es apropiado asumir lealtad al relato original. ¿Qué pasa en esa segunda parte? ¡Atención al spoiler! “The Last of Us - Part II” se desarrolla 5 años después de los sucesos de la primera entrega y muestra cómo Ellie y Joel se establecen en la ciudad de Wyoming. No obstante, su tranquilidad se ve interrumpida con la aparición de una mujer llamada Abby.