The Beats regresa con "Bienvenidos" al City Center

The Beats surgió en 1987 de la mano de sus dos fundadores, Patricio y Diego Pérez. En el año 1996, fue nombrada The Best Beatle Band in the World (La Mejor Banda Beatle del Mundo) por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool.

Fueron elogiados en Inglaterra por Allan Williams (primer manager de los Beatles) quien dijo: “Suenan mejor que los Beatles cuando yo los llevé a Hamburgo”.

A su turno, Allister Taylor (asistente personal del famoso productor Brian Epstein) quien precisó: “Es como si los Beatles nacieran otra vez”.