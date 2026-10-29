Karina Milei en la Expo Rigi en Rosario: "Es un win-win, ganan la mineras y las pymes"

La secretaria general de la presidencia estuvo en la feria en que las mineras se juntaron con las pymes para cerrar negocios en el sector

La primera plana del gobierno nacional desembarcó en Santa Fe con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Economía, Luis Caputo , para encabezar la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) , en la Estación Fluvial de Rosario.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , ofició de anfitrión del encuentro, que contó con la presencia de mandatarios de provincias mineras y productivas. La jornada vinculó a representantes de grandes proyectos de inversión con una numerosa convocatoria de pymes y proveedores nacionales.

En su discurso, Karina Milei dijo: " Desde el primer día de nuestra gestión vengo acompañando de cerca al sector minero , participando de ferias internacionales, ronda de negocios, y encuentros con inversores alrededor del mundo porque estoy convencida que la minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad y crecimiento en la Argentina".

"Esta jornada representa exactamente lo que queremos lograr. Es lograr un win win, porque como me gusta decir, acá tienen que ganar todos. Tienen que ganar tanto las grandes empresas mientras que puedan encontrar proveedores, mejores insumos y precios para ser más competitivos, y las pymes argentinas que tengan la oportunidad de integrarse a las cadena mineras, generar negocios, crecer y crear puestos de trabajo", agregó.

La Primera Ronda de Negocios RIGI, que reunió a representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura y a cerca de 1.800 pymes y proveedores de todo el país. De las firmas participantes, 873 tendrán reuniones con compañías mineras en 86 mesas de compradores. Además, ya se confirmaron 2.103 rondas de negocios, incluidas 320 reuniones entre empresas.

En tanto, Caputo destacó la convocatoria y el carácter federal del encuentro: “El encuentro es un éxito porque tenemos más de 2500 pymes inscritas, 2100 reuniones organizadas y 50 rondas. Se trata de un proyecto totalmente federal con la participación de pymes de prácticamente todas las provincias, incluso de una que no ha adherido al RIGI como es Buenos Aires”.

El Ministro sostuvo que el Gobierno nacional busca que “todos los proyectos RIGI contribuyan al desarrollo de la industria y del interior del país” y remarcó que las inversiones anunciadas en el marco del régimen ya alcanzaron los USD 210.000 millones.

Además, señaló que actualmente “hay 20 jurisdicciones que tienen proveedores hacia proyectos RIGI” y afirmó que “se van a generar 250.000 empleos que son formales y bien remunerados”.

Karina Milei en la Expo Rigi

ExpoRigi

La jornada continuará con rondas de negocios entre grandes empresas y proveedores nacionales, espacios de vinculación empresarial y paneles con gobernadores, representantes de cámaras empresariales y grandes operadoras mineras para abordar las oportunidades de desarrollo de la industria nacional y su integración a las cadenas de valor de los proyectos estratégicos.

También se realizarán encuentros de networking, charlas técnicas y presentaciones sobre herramientas de financiamiento y asistencia para pymes. En paralelo, se llevará adelante la Segunda Mesa Federal Minera, con la participación de autoridades nacionales y provinciales, mientras que los asistentes podrán acceder durante todo el día a los espacios institucionales de bancos y organismos de asistencia.