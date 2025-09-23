La Capital | Zoom | La voz argentina

Tenso momento en "La Voz Argentina": un participante se olvidó la letra de la canción

Lucas Barros vivió un tenso momento durante su interpretación junto a Federico Mestre. A pesar del olvido, logró ser salvado por los jurados

23 de septiembre 2025 · 14:14hs
Un participante pasó un incómodo momento en La Voz Argentina

Un participante pasó un incómodo momento en "La Voz Argentina"

“La Voz Argentina” sigue en la búsqueda del próximo gran talento del país. En la tercera etapa de los round, cada vez son menos los participantes en competencia y los televidentes ya empiezan a tener sus favoritos, tanto entre los concursantes como entre los jurados.

En la última gala se llevó a cabo el 3° Round del Team Luck Ra. Cabe recordar que, en esta etapa, cada equipo enfrenta tres batallas, en las que dos participantes compiten por el voto de su coach. El coach decide quién avanza a la siguiente ronda. Quienes no son elegidos deben volver a cantar y someterse a la evaluación de los coaches. Finalmente, el participante con el puntaje más bajo queda eliminado del certamen.

Fue en este contexto que uno de los concursantes vivió un tenso momento. Entre los nervios y la ansiedad, el participante del Team Luck Ra olvidó la letra de su canción.

El tenso momento en "La Voz Argentina"

En la batalla del lunes por la noche, Lucas Barros y Federico Mestre se enfrentaron e interpretaron la canción de Camila “Decidiste dejarme”.

El dueto comenzó con fuerza y seguridad. Sin embargo, al llegar al estribillo, Barros olvidó su parte de la canción. Federico Mestre reaccionó de inmediato y cubrió la interpretación. Aunque parecía que ambos habían retomado el rumbo, hacia el final del tema, Barros volvió a olvidar su parte.

La devolución del jurado

“Pasaron cosas”, dijo Lali Espósito apenas terminó la interpretación. Fue entonces cuando Nico Occhiato le preguntó a Lucas Barros qué había sucedido. El participante explicó: “Por momentos me puse en blanco, de tanto pasar la letra se me mezclaron aportes de la canción. Al momento de decir lo que tenía que decir se me fue a cualquier otra cosa”.

Soledad Pastorutti no dudó en consolarlo: “Te entiendo, suele pasar”.

Su compañero, Federico Mestre, también le dio su apoyo: "Somos un equipo y tenemos que intentar apoyar el uno al otro”, dijo recordando que hace un tiempo él mismo había atravesado una situación similar.

En su devolución, Lali elogió el talento de ambos: “Son buenísimos. Con Lucas me pasa que tiene una de mis voces favoritas, tiene algo sucio y dulce a la vez, soy muy fan de tu voz”. Y a Mestre le destacó: “Fue tenso pero seguiste adelante y no te desconectabas de Lucas. QQuizásnivel batalla fue Fede quien sostuvo la performance”.

Llegado el turno de Luck Ra, el coach le dio un consejo al participante: “Cuando empieces a tener tus shows propios, si se te olvida algo de la letra, le decís al público: ‘¿Cómo dice?’”. Finalmente, eligió continuar en la competencia con Federico Mestre.

Sin embargo, la noche no terminó ahí para Lucas Barros. Más tarde tuvo la oportunidad de cantar nuevamente con “Mi princesa” y, gracias al voto del resto de los jurados, logró ser salvado y seguir en carrera.

