La Capital | Zoom | Ricardo Arjona

Pablo Cuello homenajeó a Ricardo Arjona en "La Voz Argentina"

El joven tucumano de 18 años brilló con “Señora de las cuatro décadas” y recibió elogios unánimes del jurado

16 de septiembre 2025 · 11:19hs
Cuello avanzó a la siguiente ronda de la competencia

En la emisión de este lunes de "La Voz Argentina", Pablo Cuello sorprendió con una interpretación que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. El joven de Yerba Buena, Tucumán, con apenas 18 años, se animó a cantar “Señora de las cuatro décadas”, de Ricardo Arjona, tema que confesó no haber escuchado antes.

La elección no fue un obstáculo: Pablo cautivó al jurado y al público con su voz grave y su estilo personal. Nicki Nicole, quien reemplaza a Lali Espósito en el certamen, lo elogió sin dudar: “Me pareció que la canción estaba hecha para vos”, aseguró la cantante rosarina.

Por su parte, Soledad Pastorutti destacó la intensidad de su presentación y lo animó a confiar más en sí mismo: “Estuvo espectacular. Realmente tenés que escucharte, tenés que verte ”, expresó emocionada. Su performance no solo recibió aplausos en el estudio, sino que también generó un fuerte impacto en redes sociales, donde se convirtió en uno de los temas más destacados del momento.

Quiénes fueron salvados del Team Miranda!

Durante el segundo round de batallas del equipo encabezado por la banda Miranda!, los concursantes Aimel Sali, Emiliano Villagra, Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Joaquín Martínez y Eugenia Rodríguez se presentaron en el escenario para disputar su continuidad en el programa.

Finalmente, los seleccionados fueron:

  • Joaquín Martínez, con su interpretación de “Cuarto menguante”, de Raly Barrionuevo.

  • Eugenia Rodríguez, gracias a su versión de “Inolvidable”, de Laura Pausini.

  • Pablo Cuello, quien emocionó con “Señora de las cuatro décadas”, de Ricardo Arjona.

  • Emiliano Villagra, Sofía Verna y Thomas Guzmán, quien aseguraron su lugar tras la votación final del resto de los coaches.

Con estas definiciones, el Team Miranda cerró la etapa de batallas y continúa en carrera con seis representantes, mientras que Aimel Sali quedó eliminada del certamen.

