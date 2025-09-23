Vojvoda, Crespo, Sampaoli, Palermo y uno más: habrá otro director técnico argentino en el Brasileirao

En el país dirigió a Racing y Lanús, y en Brasil a San Pablo. Ahora asumirá en Inter de Porto Alegre.

El fútbol de Brasil tiene cada vez más protagonistas argentinos. Además de varios jugadores, algunos de mucho renombre, los equipos brasileños recurren cada vez con más frecuencia a los entrenadores criollos. Actualmente, hay cuatro en la primera división, y ahora se sumará un quinto director técnico argentino.

Quien se hará cargo del Inter de Porto Alegre es Luis Zubeldía, que ya dirigió a San Pablo. De hecho, hace apenas tres meses que se fue de ese club y ahora desembarcará en el equipo donde hace dos años dirigió otro argentino, Eduardo Coudet.

Tras un año y dos meses al mando del Tricolor paulista, Zubeldía dejó el cargo luego de 85 partidos, con 38 victorias, 27 empates y 20 derrotas. Al momento de su renuncia, San Pablo estaba comprometido con el descenso y Zubeldia renunció al perder 2-1 con Vasco da Gama.

Luis Zubeldía se queda en Brasil

Luego de haber quedado eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores de América con Flamengo, Inter acordó la llegada del entrenador argentino para afrontar las 15 fechas restantes del Brasileirao donde el equipo gaúcho se encuentra en el decimotercer lugar, a un punto de entrar en la Copa Sudamericana y a solo cinco del último equipo que hoy descendería.

El presidente Alessandro Barcellos y el director deportivo argentino del club, el argentino Andrés D´Alessandro, pretenden que el entrenador asuma lo antes posible y de ser posible debute el sábado ante Juventude por la fecha 25 del Brasileirao.

Zubeldía será el quinto entrenador argentino en el Brasileirao: Juan Pablo Vojvoda dirige a Santos, Hernán Crespo a San Pablo, Jorge Sampaoli a Atlético Mineiro y Martín Palermo a Fortaleza.