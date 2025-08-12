Taylor Swift anunció nuevo álbum: lo que se sabe, las pistas y el anuncio oficial

“The Life of a Showgirl” ya es un hecho. Desde una cuenta regresiva a un programa de podcast, todo lo que hay que saber de cara al estreno del álbum número 12

La madrugada del 12 de agosto no una más para el universo swiftie. Tras una serie de pistas y una misteriosa cuenta regresiva, Taylor Swift hizo oficial el anuncio de su nuevo álbum de estudio, que llevará el nombre “The Life of a Showgirl” . Todo apunta a que la presentación oficial se llevará a cabo en el programa de podcast de su novio, Travis Kelce, “New Heights”.

A menos de un año y medio de su último disco, “The Tortured Poets Department”, Taylor Swift lo hizo de nuevo: apareció de repente, adelantó su nueva obra y revolucionó las redes. Hasta el momento, Swift solo confesó el nombre del álbum y los colores de la nueva era, que será fundamentalmente naranja en combinación con verde menta. Pero el solo hecho de que llegue un nuevo disco bastó para enloquecer a sus fanáticos que ya quieren saber más del proyecto.

Las sospechas habían crecido durante el lunes 11, sobre todo a raíz de ciertas publicaciones en redes sociales. La cuenta del equipo de marketing oficial de Taylor (@taylornation) había subido una publicación en la que solo se mostraba a la cantante con atuendos naranjas durante su último tour con la descripción: “Pensando en cuando ella dijo “'Nos vemos en la próxima era'”. Además, se sumó el emoji de un corazón en llamas , que ya parece tener que ver con el universo del nuevo álbum. Asimismo, muchos usuarios aseguraron, por la presencia de Sabrina Carpenter en la última foto, que incluirá una colaboración con la cantante de "Espresso".

A su vez, otra gran pista había surgido por parte de la pareja de Taylor, Travis Kelce , quien había anunciado de manera distintiva que llevarían un invitado especial a su programa de podcast “New Heights” del miércoles 13 de agosto . El gran detalle fue que, mientras que todos los videos con invitados se presentan con un fondo amarillo, la silueta misteriosa del invitado de esta semana se encontraba sobre un fondo naranja con brillos. Y quienes la siguen a Swift sabían que esa silueta bien podía ser la de la cantante. Además, el solo hecho de que ese miércoles vaya a caer un 13 terminaba de atar los cabos ya que el 13 es el número favorito de Swift y el que suele elegir para anuncios importantes.

Más tarde, cerca de la noche, una cuenta regresiva en su sitio web oficial hizo evidente la aproximación de algo nuevo. Cuando se ingresaba a la página, un reloj sobre un fondo naranja con brillos se iba moviendo con un cartel debajo que aclaraba: “Expira el 12 de agosto a las 12:12” refiriéndose al horario del este de Estados Unidos. En Argentina, el horario coincidió con la 1:12 de la madrugada. Unas horas antes, la cuenta del podcast había subido un fragmento del programa del próximo miércoles, confirmando que en definitiva se trataba de Taylor.

Una vez que llegó la hora, Swift, en conjunto con la cuenta de New Heights, subió una publicación en Instagram en la que se mostraba grabando el programa. En el video, la estrella muestra un maletín color naranja y menta luego de avisar “quiero mostrarles algo”. De este saca un vinilo con los mismos colores el cual fue difuminado para que no se revele la imagen de tapa. Así, la artista anuncia: “Este es mi nuevo álbum: The Life of a Show Girl”.

En tanto no quiso revelar la portada pero ya ingresó oficialmente en una nueva era, la foto de perfil de Taylor pasó a ser un candado naranja sobre un fondo menta. Se espera que durante el programa, que se estrena el miércoles 13, Taylor detalle oficialmente de qué se tratará su nueva obra.

Cómo ver el programa en el que Taylor anuncia su nuevo álbum

Todo apunta a que los detalles del nuevo álbum quedarán a cargo de los hermanos Kelce, Travis y Jason, quienes son los anfitriones del programa de podcast llamado “New Heights”. Como invitada especial del episodio del miércoles 13 de agosto, Taylor llevará su álbum y toda la información que los fans quieren conocer del mismo tales como su fecha de lanzamiento, su temática, etc. “Estamos a punto de hacer un maldito podcast”, reía Taylor en el avance.

El programa no se reproduce en vivo, sino que se trata de material ya grabado. El capítulo de Taylor Swift saldrá el miércoles, al igual que cada lanzamiento. El horario será a las 7pm de la hora este de Estados Unidos. En Argentina, el horario corresponde a las 21 del miércoles 13 de agosto.

Para sintonizar “New Heights” se pueden utilizar distintas plataformas, tales como Apple Podcast, Spotify, Youtube y Wondery. Aunque se trata de un podcast, los capítulos se presentan en formato video para quienes desean ver a los personajes involucrados. Solo basta con ingresar a cualquiera de esas plataformas y buscar el nombre “New Heights”. También es posible suscribirse y activar las notificaciones de antemano para recibir el aviso del lanzamiento de manera automática.

Los easter eggs que llevaron al álbum 12

Quienes la siguen a Swift saben que la artista es la maestra de las pistas o “easter eggs”. Todo lo que publica, viste y dice Taylor puede tener significados que al momento no son evidentes pero que pronto adquieren nuevos sentidos. Esto ocurrió, por supuesto, con su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”, el cual fue adelantando no solo en su Eras Tour sino también en el mismo fondo del podcast en el que lo presentará.

Una de las pistas que Taylor había dado a sus fanáticos y que ahora se leyeron correctamente, fue un cartel en uno de sus videos durante The Eras Tour. En el estadio vacío la tarde previa a un show, Taylor aparecía con un buzo naranja frente a un cartel que rezaba: “A12”. Ahora, los fans entendieron que la letra “A” era por el mes de agosto y el número 12 por tratarse del álbum 12.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Además, en The Eras Tour, el último acto del show culminaba con una pantalla detrás que mostraba una puerta naranja, mientras que en el piso se veía el color menta. Esto representa que, después de revivir todas sus eras, Taylor se deslizaba hacia la próxima que en definitiva estaría marcada por el naranja.

Embed Orange door taylor leaves through last show pic.twitter.com/pBjvHfkFP3 — Ashley is ready for TS12 (@THE13MANUSCRIPT) August 11, 2025

En cuanto a sus atuendos, en distintas presentaciones de su último tour Taylor había vestido colores naranjas. Uno de los momentos en los que más se lucía este tono era al comienzo del show, cuando Taylor aparecía entre telas rosadas y anaranjadas. Además, en los Grammys de este año, Taylor se había presentado con un vestido rojizo y unos aros con 12 perlas. En las fotos, quedó siempre frente a un fondo naranja, representando ese emoji de corazón en llamas que parece determinar la nueva era.

Como estas, existen cientos de fotos, videos y apariciones a las cuales los fans les están encontrando nuevos sentidos. Lo cierto es que Taylor ya ha confesado adelantar proyectos con mucha anticipación a través de minuciosas pistas. Es por esto que los fans esperan descifrar nuevos códigos antes del lanzamiento de “The Life of a Showgirl”, e incluso en el mismo capítulo del podcast.

Una vida marcada por la música: la discografía completa de Taylor

Con “The Life of a Showgirl” Taylor presenta el álbum número 12 de su extensa y reconocida carrera musical. La historia de Swift está narrada a través de su música, que la acompaña desde muy pequeña y se publica de forma oficial desde 2006.

En sus comienzos, Swift se adentró en el mundo musical a partir del country, un género característico de Estados Unidos y de Tennessee, especialmente de Nashville, la ciudad en la que creció Taylor, considerada capital del género. Su primer proyecto fue su álbum homónimo “Taylor Swift”, lanzado en 2006 y hoy en día evocado como “Debut”, con canciones como “Teardrops on My Guitar”, “Tim McGraw”, ”Our Song” y “Picture to Burn”.

En el mundo del country, Swift obtuvo un alto grado de reconocimiento por su estilo y sus letras. Dentro del género lanzó sus álbumes “Fearless” en 2008, con éxitos como “Love Story”, “Fearless” y “You Belong With Me”; más tarde, en 2010, presentó “Speak Now”, con nuevos hits tales como “Enchanted”, “Mean” y “Speak Now”. En sus años de country, Swift rompió diversos récords y ganó múltiples premios incluyendo “Álbum del año”, “Mejor álbum country”, “Mejor canción”, “Video del año”, en repetidas ocasiones y entre otros.

Para 2012, la carrera de Taylor empezó a tomar otro color. En “Red”, los sonidos de country empezaron a hacerle lugar al pop y rock, y como resultado dieron lugar a hits como “Red”, “I Knew You Were Trouble”, “22”, “All Too Well”, “We Are Never Ever Getting Back Together”. Por “Red”, Swift también fue premiada como mejor artista y compositora. Además, la gira de Red se convirtió en la gira country de mayor recaudación.

En 2014, la oriunda de Pensilvania decidió elevar la apuesta y mutar hacia el género que luego le valdría aún mayor reconocimiento. Aunque parecía un riesgo dejar el country, género que dominaba a la perfección, Swift persiguió el sueño pop con “1989” y se consagró como una artista de alto nivel. Dejando atrás la era country, su primer álbum oficial de pop incluyó sencillos como “Shake It Off”, “Blank Space”, “Wildest Dreams”, “Bad Blood” y “Style”, entre otros éxitos. Ese año, fue nombrada por segunda vez “Mujer del Año” por Billboard y su álbum se llevó premios como “Álbum del año”, “Mejor Álbum Pop Vocal” y “Mejor Video Musical”, entre otros. The 1989 World Tour (2015) fue la gira de mayor recaudación del año y Taylor la “Artista Femenina Favorita”.

Aunque Taylor venía siguiendo una racha de lanzamientos cada dos años, para el final de la era “1989” la cuestión se complicó. Por esos años, Swift se enfrentó al bullying masivo desatado por una canción de Kanye West en la cual le faltaba el respeto, una mentira que incitó Kim Kardashian para “cancelarla” en internet, una ruptura amorosa con su pareja del momento Calvin Harris y hasta un juicio por abuso sexual que debió enfrentar por los daños de David Mueller, exlocutor de radio.

Entre ese huracán de eventos negativos, Taylor encontró en su música una salida. En 2017 lanzó su sexto álbum de estudio y lo llamó “Reputation”. En este, Taylor incorporó musicalmente el electropop con estilos urbanos de hip hop y R&B, mientras que líricamente exploró la traición, el alcance de su fama y el amor verdadero. Su Reputation Stadium Tour se convirtió en la gira de conciertos norteamericana de mayor recaudación en la historia y sus sencillos “Look What You Make Me Do”, “Delicate”, “...Ready for It?” y “End Game” alcanzaron la cima.

En 2019, la nueva era llegó de la mano de “Lover”, el primer álbum de Swift con Republic Records. El álbum generó sencillos como “Me!”, “You Need to Calm Down”, “Lover”, “The Man” y “Cruel Summer”. Este año, por primera vez, Swift ganó el premio a “Video del Año” por el videoclip de “You Need to Calm Down”, dirigido por ella misma. Se trata de un ´palbum romántico y político.

Durante ese último año, Swift se vio envuelta en una compleja disputa por sus derechos. Tras su salida de “Big Machine Records”, la disquera en la que trabajó durante sus primeros seis álbumes, la artista pidió comprar los derechos de su obra y legado artístico, sin embargo la compañía rechazó la transacción. Y para agravar la situación, luego sí decidió vender esos derechos, pero ni más ni menos que a Scooter Braun, un empresario que la había acosado por internet y se había manifestado explícitamente en su contra.

Fue así que Swift ideó una estrategia que la haría aún más exitosa. Como autora de las letras y la música, tenía en su poder los derechos de autor. Al no poder ser dueña de sus álbumes ya lanzados, entendió que tenía que la única forma de recuperarlos era volviendo a grabarlos. Y así surgieron las “Taylor´s Version” en contraposición con lo que los fans llaman las “versiones robadas”. Esto le permitió poseer los nuevos másteres y la licencia de sus canciones para uso comercial, sustituyéndolos por los másteres propiedad de Big Machine.

En 2020, de manera sorpresiva lanzó dos álbumes hermanos. En julio se lanzó “Folklore” mientras que en diciembre llegó “Evermore”. Ambos álbumes incorporaron una producción de indie folk y Taylor se tomó licencia para contar historias de todo tipo entre sus letras. Así , se construyeron múltiples personajes y se dio lugar a éxitos como “Cardigan”, “Betty”, “August”, “My Tears Ricochet” de “Folklore” y “Willow”, “Champagne problems”, “No Body, No Crime” y “Coney Island”, entre otros.

En 2022, “Midnights” llegó a la discografía de Taylor con un sonido electropop y synth pop moderado con elementos de hip hop, R&B y electrónica. El álbum rompió el récord de la mayor cantidad de reproducciones en un solo día y la mayor cantidad de reproducciones en una sola semana en Spotify. “Midnights” exploró líricamente la medianoche como un momento de introspección y oscuridad pero también de romance y secretismo, mostrando que se puede bailar sobre todo eso. Sus éxitos fueron “Anti Hero”, “Karma”, “Lavender Haze” y “Bejeweled”.

Mientras que por esos años se estrenaban regrabaciones de los primeros 6 álbumes, en 2024 el mundo quedó descolocado con el anuncio de “The Tortured Poets Department”, el álbum de estudio número 11 de la estrella pop. El cual comenzó siendo un disco de 16 canciones, horas más tarde reveló una antología llamada “The Tortured Poets Department: The Anthology” con 15 canciones más. Al mismo tiempo, Swift se encontraba realizando su “The Eras Tour” y lo incluyó en su setlist. Encabezando las listas de éxitos a nivel mundial, el álbum rompió una serie de récords y marcó el primer álbum en acumular mil millones de reproducciones en Spotify en una semana. En este, los éxitos como “Fortnight”, “Who´s Afraid of Little Old Me?” y “I Can Do It with a Broken Heart” muestran un álbum de desilusión amorosa y un corazón roto escondido detrás de la estrella que parece tenerlo todo.

Durante 2025, Taylor consiguió adquirir nuevamente los derechos de sus 6 primeros álbumes, por más de que 4 de ellos ya han sido regrabados. Actualmente, Swift es la dueña de toda su discografía que más temprano que tarde recibirá a “The Life of a Showgirl”.