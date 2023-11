Taylor Swift dijo que Argentina es "uno de sus lugares preferidos para tocar"

Luego de los tres inolvidables shows que Taylor Swift protagonizó el fin de semana pasado en el estadio Monumental, la “taylormanía” seguir más viva que nunca, sin importar que la artista ya no se encuentre en el país . Las repercusiones de los recitales argentinos siguen llenando las redes sociales. No sólo miles de posteos de swifties contando su experiencia, también editoriales y columnas de radio enteras dedicadas al análisis de este fenómeno cultural. En medios locales y también del exterior.

El romance de Travis Kelce y Taylor Swift en Buenos Aires

Travis Kelce tuvo un romántico gesto con la cantante. Dado que disponía de una semana libre en la NFL, liga de fútbol americano en la que juega, se tomó un avión desde Estados Unidos hasta Argentina para poder acompañar a su novia durante las fechas de “The Eras Tour” en Buenos Aires.

Kelce aterrizó el viernes pasado en CABA, dispuesto a presenciar el segundo concierto de Swift en River. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas adversas, el show del viernes fue cancelado. No obstante, aprovecharon la noche libre para tener una cita romántica en Buenos Aires.

Taylor Swift and Travis Kelce in Buenos Aires, Argentina.



pic.twitter.com/HrhbLLuVjV — @21metgala (@21metgala) November 11, 2023

Swift y Kelce compartieron una cena en Elena, el restaurante del hotel Four Seasons, donde la artista y su equipo se hospedaron durante su paso por Buenos Aires. La pareja fue recibida de manera respetuosa por los demás comensales que se encontraban en el recinto, tan sólo con aplausos, en señal de celebración. Luego se retiraron a un lugar privado para su cena.

Finalmente, durante la noche del sábado, Travis Kelce pudo ser parte de uno de los shows de “The Eras Tour” en Argentina. Y no pasó desapercibido. El jugador de fútbol americano se mostró altaente participativo durante todo el recital, cantando y bailando como si fuese una swiftie más. Kelce se ubicó en las carpas VIP junto a Scott, el papá de Taylor, para disfrutar del show.

#TravisKelce holding a "We Will Stay"

Sign at the Eras Tour in Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/7ltEnrRTAL — brei gonzalez (@breigonzalez01) November 12, 2023

La sorpresa llegó cuando Taylor Swift decidió cambiar la letra de la última canción, para dedicársela a su nuevo novio. Durante el hit “Karma”, la cantante transformó ligeramente las palabras en la canción: “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me” (Karma es el tipo de los Chiefs que viene directo a casa conmigo), haciendo referencia a su novio deportista.

Además, al terminar la segunda fecha de “The Eras Tour” en Buenos Aires, Swift fue corriendo a encontrarse con Kelce, en un abrazo que enterneció al mundo entero. Además, esta fue la primera vez que Taylor y Travis se besaron en público, lo que confirma la seriedad de la incipiente relación que comenzó hace sólo algunos meses.