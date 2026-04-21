Tan Biónica dio un show sorpresa en el Fontanarrosa y anunció fecha en Newell's La banda llegó inesperadamente a la ciudad, se presentó informalmente en la Plaza Montenegro y anticiparon cuándo será su próxima presentación en Rosario 21 de abril 2026 · 14:36hs

Tan Biónica se presentará este martes a la tarde en el Centro Cultural Fontanarrosa, de manera libre y gratuita

Tan Biónica sorprendió con su presencia por las calles rosarinas y anticiparon que darán un sorpresivo show en la explanada del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, en la Plaza Montenegro. La banda compartió una imagen desde bulevar Oroño y adelantó su presencia en el microcentro de la ciudad.

Chano Charpentier, su hermano Bambi, Diego Lichtenstein y Sebastián Seoane llegaron a Rosario sin previo aviso y comunicaron a través de sus redes sociales que se darían “una vuelta” por el Centro Cultural Fontanarrosa.

“Acá en el bulevar Oroño, felices de estar en Rosario otra vez. Vamos a caminar por la peatonal y damos una vuelta un rato por el Fontanarrosa”, afirmó Chano en un posteo en las historias de Instagram de la banda.

Tan Bionica Fontanarrosa La Capital

>> Leer más: Netflix: tres series imperdibles recién estrenadas para disfrutar este fin de semana El anuncio de Tan Biónica en Rosario Rápidamente, un grupo de fanáticos de Tan Biónica se acercó a la explanada en Plaza Montenegro, bajo la llovizna que cae sin tregua en el centro rosarino, para esperar a la salida de la banda. Poco antes de las 15, aparecieron frente a la gente, tocaron dos canciones en vivo y anunciaron que se presentarán en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell's el próximo 5 de diciembre.



Vale recordar que algo similar ocurrió recientemente en Córdoba, donde la banda terminó anunciando su presentación en el Monumental de Alta Córdoba, el estadio de Instituto, el 14 de noviembre.