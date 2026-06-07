Unas 40 mil personas asistieron a la Fiesta de la Porcelana Con la elección de la nueva reina y sus princesas, además de un público que superó las 40 mil personas durante los cuatro días, culminó exitosamente en esta ciudad la octava edición de la Fiesta de la Porcelana 7 de junio 2026 · 22:40hs

Con la elección de la nueva reina y sus princesas, además de un público que superó las 40 mil personas durante los cuatro días, culminó exitosamente en esta ciudad la octava edición de la Fiesta de la Porcelana.

La fiesta tuvo la particularidad de que el gobernador Hermes Binner, junto a la vicegobernadora, Griselda Tessio, participaron del acto formal de inauguración, hecho que jamás se produjo antes con otros mandatarios provinciales. También estuvieron presentes el intendente Fabián Varela, los senadores provinciales por los departamentos Rosario y San Lorenzo, Juan Carlos Zabalza y Eduardo Galaretto, respectivamente, y los diputados provinciales Raúl Lamberto, Víctor Dadomo y Alfredo Menna, entre otros funcionarios.

Binner destacó la necesidad de "dar apoyo en forma mutua y sustentar el trabajo de intendentes, diputados, y senadores", y ratificó el compromiso de "trabajar con las autoridades nacionales para defender la producción santafesina. La decisión de seguir haciendo esta fiesta, al lado de una prestigiosa fábrica de porcelana que genera muchísima mano de obra, es un acierto. Hay una comunidad que valora esta iniciativa y un intendente firme en el desarrollo de una sociedad económica y socialmente sustentable".

A la noche se coronó a Irina Bustos como nueva reina, quien fue acompañada por Elizabet Martínez y Florencia Pinero como primera y segunda princesa, junto con Antonella Recabarren como Miss Simpatía.