Netflix: tres series imperdibles recién estrenadas para disfrutar este fin de semana

La plataforma captó la atención de los usuarios con nuevos estrenos de thrillers, dramas y documentales basados en hechos reales. En esta nota, las novedades

"Alguien tiene que saber", una historia basada en un caso real, es el gran estreno de esta semana

Netflix actualizó su catálogo con diversos estrenos y nuevas temporadas que despertaron el interés de los usuarios a nivel global . Con propuestas que combinan drama, crimen y casos reales, la plataforma logra posicionar varias producciones entre las más vistas.

En este contexto, elegir qué ver se vuelve cada vez más complejo. Sin embargo, algunas series destacan por su repercusión y se consolidan como opciones fuertes para el fin de semana.

Estas tres series se consolidan como algunas de las opciones más elegidas para maratonear, en un contexto donde la plataforma apuesta a renovar de forma constante su oferta de contenidos para todos los gustos.

Esta miniserie está inspirada en la desaparición de Jorge Matute Johns, uno de los casos más impactantes de la historia reciente de Chile .

La ficción desarrolla una trama que cruza tres historias: una madre que busca respuestas sin descanso, un detective que insiste en avanzar pese a la falta de pruebas y un sacerdote que guarda información clave.

Con ocho episodios, la serie construye un clima de tensión sostenida donde el silencio, la falta de pistas y el paso del tiempo se convierten en elementos centrales. Netflix presenta la historia como un caso donde la verdad pesa tanto como su ausencia.

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"Bandi"

Otra de las novedades que gana terreno es "Bandi", un drama criminal francés ambientado en Martinica que combina conflicto social con crimen organizado.

La historia comienza con la muerte repentina de una madre que sostenía a sus once hijos, quienes quedan sin recursos ni contención. Con edades que van de los 7 a los 23 años, los hermanos enfrentan una realidad hostil que los obliga a tomar decisiones extremas.

La serie sigue el camino de la familia Lafleur, que intenta mantenerse unida mientras el entorno los empuja hacia el narcotráfico como única salida posible. A lo largo de los episodios, la trama explora tensiones internas, vínculos familiares y el impacto de la marginalidad en las decisiones individuales.

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"Confía en mí: el falso profeta"

Este documental se posiciona como uno de los contenidos más vistos desde su estreno. La miniserie reconstruye un caso de abusos y manipulación dentro de una comunidad vinculada a la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la zona de Short Creek.

El eje de la historia es Samuel Rappylee Bateman, un líder que se autoproclamó profeta y consolidó poder tras el encarcelamiento de Warren Jeffs. A partir de ese vacío de liderazgo, Bateman formó su propio grupo, conocido como los "Samuelitas", e impuso un sistema de control basado en la obediencia absoluta, la separación de familias y el aislamiento.

El documental incorpora el trabajo de la investigadora Christine Marie y el videógrafo Tolga Katas, quienes se infiltraron en la comunidad para exponer los abusos. Sus testimonios, junto con los de exmiembros, periodistas y fuerzas de seguridad, permiten reconstruir el funcionamiento interno del grupo y el proceso judicial que terminó con la condena del líder.