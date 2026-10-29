Destituyeron por corrupción a Gastón Salmain como juez federal de Rosario

Así lo resolvió el Consejo de la Magistratura de la Nación tras el jury que se inició por mal desempeño de sus funciones

Gastón Salmain está procesado por corrupción. Su destitución lo deja más cerca de ser detenido.

El Consejo de la Magistratura de la Nación destituyó este jueves a Gastón Salmain de su cargo de juez federal de Rosario por mal desempeño de sus funciones.

Esa fue la resolución que se conoció tras un jury que se realizó en su contra, donde se comprobó que ocultó que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por un episodio de sobornos.

También era acusado por haber cobrado coimas a cambio de favorecer a un empresario mediante una resolución judicial, pero el jurado consideró que eso tramita en sede penal.

El Tribunal de Enjuiciamiento estuvo integrado por los siguientes consejeros acusadores: el senador nacional Luis Juez, el magistrado Diego Barroetaveña y la abogada Jimena de la Torre.

A Salmain se lo acusó de haber pactado el cobro de un soborno de 200.000 dólares a cambio de manipular un expediente judicial. Es la célebre causa Attila, uno de los múltiples casos en su contra que tramitan en los Tribunales Federales de Rosario y que implica a Carlos Vaudagna, extitular de la Afip en Santa Fe.

La remoción de Salmain implica la pérdida de inmunidad y posibilidad de avanzar en un pedido de prisión preventiva domiciliaria.

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió remover a Gastón Salmain de su cargo como juez federal de Rosario.



Junto con @ljuez y Diego Barroetaveña sostuvimos la acusación por mal desempeño.



Salmain ya había sido echado del Poder Judicial por intentar arreglar el sorteo de causas.… — Jimena de la Torre (@JimedelaTorreBA) October 29, 2026

De la Torre, integrante del Tribunal de Enjuiciamiento, declaró en su cuenta en X: "Salmain ya había sido echado del Poder Judicial por intentar arreglar el sorteo de causas".

"Muchos años después, ocultó ese antecedente al concursar y el kirchnerismo lo designó magistrado Federal. Hoy se hizo justicia para la Justicia. Ya no es juez quien nunca debió serlo", afirmó.