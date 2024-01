Sofía Vergara en Netflix: todo sobre "Griselda", uno de sus desafíos más complejos

Griselda | Tráiler oficial | Netflix

Para preparar este papel, Sofía debió concientizarse sobre el tema y afrontar uno de los mayores desafíos a los que tuvo que someterse, ya que, según sus declaraciones, atravesó interminables sesiones de maquillaje y una gran variedad de accesorios ‘prostéticos’, además de aprender a fumar y cómo consumir drogas. Estas dos últimas cuestiones decidió encararlas con detenimiento para demostrarse como “una experta” durante las grabaciones. “A mis cincuenta años he tenido que aprender a coger un cigarrillo y a meterme coca”, aseguró.

Durante una entrevista en "The Tonight Show" junto a Jimmy Fallon, brindó detalles sobre esta etapa de preparación: “El director, Andrés Baiz me tuvo que enseñar todo lo que necesitaba para encarnar a Griselda Blanco. Él me enseñó a fumar, él me enseñó a consumir cocaína, porque yo no sabía nada”, sostuvo.

La actriz explicó que el director se acercaba a su casa para ayudarla a preparar el papel, y que la guio a cómo introducirse en el personaje. “Yo nunca había cogido un cigarro, ni he consumido nunca cocaína, así que fue increíble, una gran experiencia”, bromeó, y aclaró: “La cocaína era falsa, claro, no era real, pero tuve que fingir. Los cigarrillos también eran falsos, todo fue falso, pero la actuación sí que es real”.