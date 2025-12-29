Tini llega a Rosario: precios y ubicaciones para su show en la cancha de Newell´s

La cantante anunció su gira internacional tras el éxito de Futttura y se presentará el 18 de abril en el Coloso. Este lunes comenzó la preventa de entradas

Tini Stoessel llega a Rosario con el proyecto en el que repasa toda su carrera

Tini Stoessel anunció su gira internacional para comienzos de 2026 . Luego del éxito de Futttura, el show que agotó múltiples presentaciones en la ciudad de Buenos Aires, la artista visitará distintos puntos del país y Rosario no será la excepción.

Este lunes se habilitó la preventa de entradas a través de la página oficial de fullticket , por lo que los fanáticos ya pueden conocer las ubicaciones y los precios de las entradas. La venta general comenzará el martes 30 de diciembre y hay opciones para comprar los tickets con 3 o 6 cuotas sin intereses.

La estrella surgida de Violetta cerró 2025 con un balance altamente positivo gracias a la organización de Futttura en Tecnópolis. Si bien el debut del festival debió suspenderse por cuestiones climáticas, el evento finalmente se llevó a cabo con localidades agotadas en nueve fechas , entre octubre y noviembre.

El festival representó una fuerte apuesta en términos de producción, con múltiples escenarios que recorrieron las distintas etapas de la carrera de la artista. Además, Tini contó con invitados de primer nivel , entre los que se destacó Chris Martin , vocalista y líder de Coldplay.

>> Leer más: "Futttura" en Rosario: Tini Stoessel confirmó su show y anunciaron la venta de entradas

Cuándo es el concierto en Rosario

La cantante se presentará el sábado 18 de abril en la cancha de Newell's, la tercera parada dentro de Argentina. Previamente ofrecerá conciertos en Córdoba y San Miguel de Tucumán. Luego viajará a Salta.

La producción en el Coloso forma parte del cronograma del "Tini World Tour", que comenzará el 12 de febrero en Santiago de Chile. La artista también anunció un recital en Montevideo, Uruguay.

Precios de las entradas

El costo de las entradas varía según la ubicación.

Tribuna General Sur : $80.000

Campo / Sillas Preferenciales Este : $100.000

Platea Alta Este : $120.000

Platea Baja Visera B, C, D, E, F y G / Platea Baja Este I, J, K, L y M / Palco Oficial : $190.000

VIP H, VIP N, VIP O y VIP T : $200.000

VIP Plata A, G, P y S : $220.000

VIP Oro B, F, I, J, L y M : $230.000

VIP Platino C y E : $240.000

VIP Fans 1, 2, 3, 4, 5 y 6: $260.000