J Balvin de vacaciones en Carlos Paz: su historia de amor con la cordobesa Valentina Ferrer

El popular cantante colombiano sorprendió al mostrarse en redes disfrutando de las sierras argentinas, mientras sigue el éxito de su sesión con Bizarrap

La cordobesa Valentina Ferrer y el colombiano J Balvin están en pareja desde 2018 y disfrutan las fiestas en la ciudad de Carlos Paz

J Balvin , uno de los artistas clave del reguetón de la última década, está viviendo un fin de año muy argentino. Por un lado, acaba de estrenar una sesión junto a Bizarrap, que en apenas dos días acumula cinco millones de reproducciones. Además, se mostró en redes vacacionando en Carlos Paz junto a su pareja, la modelo cordobesa Valentina Ferrer.

El colombiano, autor de hits del género como “La canción”, “No me conoce” o “Mi gente”, sorprendió con un posteo en el que se lo ve disfrutando de las sierras de Córdoba. “El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina. Los amo, gracias por tanto amor”, escribió junto a una serie de imágenes que incluyen paseos en la naturaleza, fernet y juntadas familiares.

Sin embargo, la visita no resulta tan extraña si se tiene en cuenta que Balvin está en pareja con la modelo cordobesa Valentina Ferrer desde 2018. La dupla mantuvo un perfil bajo hasta 2021, cuando confirmaron públicamente el vínculo y anunciaron la inminente llegada de su hijo Río, nacido en junio de ese año.

La historia de amor de J Balvin y la cordobesa Valentina Ferrer

Según ellos mismos contaron, los inicios de la historia de amor se remontan a 2017, cuando se conocieron en la grabación del videoclip de “Sigo extrañándote”, canción de Balvin de su disco “Energía”, lanzado en 2016. En el video eran pareja, y en ese acercamiento en la ficción estuvo la chispa que daría comienzo a la relación en la vida real.

Valentina Ferrer, actualmente de 32 años, alcanzó el reconocimiento en su carrera en 2014, cuando fue coronada como Miss Argentina. Esto le permitió firmar contrato con una de las agencias más importantes del mundo y tener sus primeras oportunidades internacionales como participar del videoclip de Balvin. Hoy, trabaja con alguna de las marcas y diseñadores más reconocidos a nivel global.

“Hemos aprendido mucho y hemos crecido mucho juntos. Somos un equipo, una familia, nos apoyamos mutuamente”, dijo la cordobesa en una de las pocas declaraciones públicas sobre su relación con J. Después de la pandemia, la pareja eligió Nueva York, una de las capitales mundiales de la moda, para vivir de manera permanente.

La visita de la dupla a Córdoba no fue sólo de descanso y festejos en familia. Durante su estadía en Carlos Paz, Balvin y Ferrer visitaron un merendero de la ciudad, donde compartieron una tarde con chicos y familias, y llevaron juguetes. Según narraron medios locales, la pareja mantuvo un perfil bajo, se enfocó en la tarea solidaria, y acordó posibles colaboraciones futuras con el espacio.