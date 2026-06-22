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Sigue la nostalgia dosmilera: vuelve "Legalmente rubia", a 25 años de su estreno

Prime Video estrena el 1 de julio la serie “Elle”, precuela de la icónica película protagonizada por Reese Witherspoon

22 de junio 2026 · 14:47hs
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Lexi Minetree

Lexi Minetree, la protagonista de la precuela de "Legalmente rubia", y Reese Witherspoon, actriz original de la historia

Después del exitoso regreso de “El diablo viste a la moda”, sigue la nostalgia dosmilera. Esta vez, es el turno de “Legalmente rubia”, la popular comedia protagonizada por Reese Witherspoon, que tendrá una precuela en Amazon Prime en formato de serie: “Elle” se estrena el 1 de julio en la plataforma, 25 años después del lanzamiento de la película original.

La primera temporada de ocho episodios muestra a Elle Woods (el personaje protagónico) en 1995, mucho antes de sentirse como un "pez fuera del agua" en Harvard. Todavía en la secundaria, lidia con “amistades complicadas, romances prohibidos y elecciones de moda un tanto dudosas”.

Con cada desafío adolescente que enfrenta, Elle va formando la versión de Elle Woods que termina convertiéndose en una abogada intrépida, echando por tierra prejuicios y estereotipos.

>> Leer más: "El diablo viste a la moda 2" ya rompe récords de taquilla en todo el mundo

Todo sobre la precuela de "Legalmente rubia"

El elenco incluye a Lexi Minetree como Elle Woods, June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como su padre Wyatt. También actúa James Van Der Beek, en lo que fue su último rol antes de su fallecimiento en febrero pasado. Reese Witherspoon, por su parte, actuará como productora ejecutiva.

Como parte de la campaña de marketing de cara al estreno, se creó en Nueva York una experiencia interactiva para sumergirse en el universo de “Elle”. En el evento de apertura tuvo lugar una reunión del elenco original, con la presencia de Witherspoon, Jennifer Coolidge, Selma Blair, Ali Larter, Matthew Davis y Victor Garber.

“Durante 25 años, tuve el privilegio de escuchar a jóvenes que se veían reflejadas en Elle Woods. Ver cómo ese legado continúa en una nueva generación es algo que nunca daré por sentado”, escribió Witherspoon el domingo en su perfil de Instagram. ““Ver a Lexi Minetree meterse en la piel de Elle ha sido como cerrar el círculo. No podría estar más orgullosa de pasarle el testigo o la antorcha rosa como la nueva Elle Woods”, dijo sobre su sucesora.

“Legalmente rubia” fue un fenómeno de taquilla que recaudó más de 142 millones de dólares en todo el mundo, multiplicando casi por ocho su inversión inicial. En 2003, se estrenó una secuela que tuvo un éxito más moderado. Más allá de la performance en taquilla, se convirtió en una referencia cultural para varias generaciones. Incluso dio lugar a una adaptación musical que tuvo varias versiones en todo el mundo, incluyendo una en Buenos Aires en 2024, protagonizada por Laurita Fernández.

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