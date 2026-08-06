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"Gran Hermano": Laura Ubfal contó que recibió una carta documento de una actual participante

La periodista de espectáculos dijo que le llegó una intimación legal de parte de una persona que está actualmente en la casa. “Es ridículo”, dijo.

6 de agosto 2026 · 10:19hs
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Laura Ubfal reveló que le llegó una carta documento de parte de una actual participante de la casa de Gran Hermano

Laura Ubfal reveló que le llegó una carta documento de parte de una actual participante de la casa de "Gran Hermano"

Así como en el cine de terror la llamada suele venir de adentro de la casa, a Laura Ufbal le llegó una carta documento de una actual participante de “Gran Hermano”. Así lo reveló durante su programa en el canal de streaming Bondi Live.

"La maldad, la soberbia, tirar todo por la borda, hablar pestes de la gente, a mí no me gusta. Si dicen 'pero vos lo hacés', lo hago porque llega un momento en donde no aguanto, pero no es algo que yo elegiría. Me parece que un ‘Gran Hermano’ no tendría por qué llegar a tanto", arrancó diciendo la periodista.

"Pavadas que me dan ganas decir porque recibí una carta documento. ¿De quién? No les voy a decir. De una jugadora, resulta que es una jugadora que está encerrada en una casa. Entonces si no se puede hablar de una jugadora que está encerrada en una casa, que firmó un contrato donde se sabe que su vida se va a exponer, la verdad que es ridículo. Pero bueno señores, es lo que hay", sumó, sembrando la intriga.

>> Leer más: "Gran Hermano": quién fue la participante eliminada que se negó a abandonar la casa

El enfrentamiento entre Ubfal y una participante

Además de la intimación legal, Ubfal también protagonizó un tenso cruce con Eliana Guercio en el aire “Gran Hermano”. El punto de conflicto fueron las sostenidas manifestaciones de descontento con la participante Solange Abraham, que le ganó la última eliminación a Campanita. La sospecha es por supuesto que la carta documento vino de parte de alguien que representa los intereses de Sol fuera de la casa.

"Es un fandom muy fuerte, lleno de odio y te lo pueden decir las redes. Defienden a ella, les gustan las peleas. Yo he decidido no iluminarla más. De ahora en más, para mí, esa jugadora en la casa no existe", dijo Laura sobre una de las jugadoras más polémicas y más apoyadas por el público.

"Yo no soy fanática, soy objetiva y me gustan jugadores de todos los bandos. Yo no apoyo a Campanita desde ahora porque está en el bando contrario de la que no me gusta, la apoyo desde que llegó. Y a pesar de que ahora está peleada con una de las que me gustan, igual la banco y me da mucha pena que esté acá sentada. Eso se llama objetividad y profesionalismo. Seguí pidiendo en las redes que voten por Sol que no te hicieron caso", le devolvió Guercio.

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