Actividad física para mascotas: por qué es importante y qué recomendaciones tener en cuenta

Las caminatas son fundamentales para la salud física y mental de los animales: tips para mejorarlas. Se viene el Mascotón La Capital, ¿ya te anotaste?

Las caminatas con mascotas son uno de los momentos de desconexión ideales para quienes tienen perro.

El paseo con las mascotas puede ser un momento placentero del día para muchos que conviven con amigos de cuatro patas. Esas caminatas son fundamentales para mantener la estimulación física y mental , sobre todo de los perros , y es por eso que un especialista rosarino marcó una serie de recomendaciones a tener en cuenta.

La importancia de la actividad física en mascotas se ubica al mismo nivel que tener el calendario de vacunación y desparasitaciones al día o los chequeos veterinarios de rutina en regla, consideró Federico Bonino, titular del sanatorio veterinario Sivet.

La actividad física para las mascotas, explicó, las prepara para que tengan una vida más longeva y de mejor calidad : "El mejor estado físico ayuda a no perder masa muscular, a que lleguen más fuertes a edades más complicadas y, principalmente, a disminuir el estrés. La gran epidemia de estrés hoy en las mascotas no es por exceso de actividad sino por falta de la misma".

El especialista resaltó que está comprobado científicamente que elos niveles de cortisol ("la hormona que cuantifica el nivel de estrés que tiene un organismo", precisó) en mascotas urbanas que tienen poco acceso a espacios exteriores "se asemeja a los niveles de cortisol que tienen los animales en cautiverio", independientemente de los cuidados y atenciones que se le puedan brindar a diario. "Esto cuantifica y comprueba la importancia de la actividad física, que va más allá de lo físico porque también es distracción mental: oler otros olores, interactuar con pares o disfrutar de salir con su familia es parte de su genética y provoca estímulos , liberaciones de dopamina y serotonina que son altamente beneficiosas", agregó.

Qué actividades hacer con las mascotas

Se pueden hacer muchas actividades con las mascotas, pero la más importante, remarcó Bonino, es la caminata: "No es un circuito de entrenamiento ni una rutina. Las caminatas son lo que, genéticamente, las mascotas, en este caso los perros, están preparados para hacer: salir a recorrer territorios con sus referentes humanos. Es importante aclarar que siempre tiene que ser controlada y segura, con collar y correa o pretal".

"Hay que evitar caer en la rutina de paseos demasiado cortos o que repitan el mismo lugar. Puede ser dentro del barrio y se pueden buscar caminos diferentes para no usar siempre el mismo. Cambiar de camino le implica un desafío de conocer un lugar nuevo y oler olores nuevos, algo que estimula más que hacer siempre el mismo camino", añadió.

Es con este espíritu que, el domingo 23 de agosto, desde las 9.30, el estacionamiento del Alto Rosario Shopping será el punto de encuentro para la primera edición del Mascotón La Capital 2026, evento pet friendly organizado por La Capital y Mascotas 24, que nace con el objetivo de promover el bienestar animal, la actividad física y la tenencia responsable, invitando a las familias a compartir una mañana diferente junto a sus mascotas.

La actividad consistirá en una caminata recreativa y no competitiva de aproximadamente 2 kilómetros, saliendo desde el Alto Rosario Shopping y con recorrido por los senderos del Parque Scalabrini Ortiz regresando al punto de partida, donde la jornada continuará con un gran cierre recreativo repleto de actividades, premios y propuestas para toda la familia.

Todos los inscriptos recibirán un kit oficial compuesto por la remera del evento, el dorsal identificatorio, una bandana para la mascota y regalos aportados por los sponsors. Además, durante la jornada se tomarán fotografías profesionales para que cada participante pueda llevarse un recuerdo de la experiencia junto a su mascota.

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Recomendaciones para mascotas

Bonino indicó que hay que tener en cuenta ciertas cuestiones a la hora de pensar una actividad física para las mascotas. Principalmente, se debe considerar la edad del animal y si pertenece a determinadas razas.

Respecto al primer punto, dijo: "Hay que ajustar la actividad y el recorrido de acuerdo a la edad. Un perro adulto joven, de 3 años, puede hacer caminatas casi sin límites. Pero para una mascota de 12, 13 o 14 años, que pueda tener un problema articular, hay que adaptarle esa actividad a su capacidad. Siempre se debe tomar como referencia que la mascota está en condiciones de seguir caminando cuando va a la par o un poquito por delante nuestro. En la medida que empieza a quedar atrás y uno la tiene que empezar a estimular para que nos siga el paso, es que ya no está en condiciones de seguir. Es muy importante tener en cuenta esa referencia".

Leonardo Vincenti / La Capital

Por su parte, afirmó que se debe prestar especial atención a la hora de hacer actividades físicas con las razas braquicéfalas, entre las que mencionó bulldog francés, bulldog inglés, bóxer o pug: "Se debe tener mucho cuidado en épocas de calor de no salir en los momentos más cálidos del día y reducir las caminatas. Es muy común que puedan sufrir golpes de calor ya que la capacidad de eliminar calor se dificulta porque tienen una malformación en sus vías respiratorias altas".

Si bien pensar en actividad física para mascotas remite sólo a los perros, también existen estímulos para los gatos. Al respecto, Bonino dijo que los paseos en exteriores "se adapta casi exclusivamente a los perros y en el caso de los gatos hay que asesorarse muy bien sobre cómo enriquecer los ambientes y con qué tipo de juguetes. Hay que ir cambiándolos porque se aburren y no los usan. Existen tablas con niveles para que puedan subir o saltar, algo que les gusta y que promueve la actividad dentro de la casa, que es el ámbito en donde hoy los gatos se desarrollan".

En qué consiste el Mascotón La Capital

El Mascotón La Capital cuenta con el acompañamiento de empresas comprometidas con el bienestar animal. En esta primera edición, Mascotas 24 estará a cargo del área protegida veterinaria. Además, realizará una campaña gratuita de medición de glucemia, orientada a la prevención y detección temprana de diabetes en mascotas, y una campaña de vacunación con descuentos, promoviendo el cuidado responsable y la salud animal.

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Uno de los momentos más esperados será la exhibición de Agility, presentada por Eukanuba. Durante la demostración, perros especialmente entrenados recorrerán un circuito de obstáculos que incluye saltos, túneles, rampas y pasarelas, mostrando su velocidad, destreza y el trabajo en equipo con sus guías. Además, la empresa tendrá a su cargo el Dog Park, un espacio especialmente diseñado para que las mascotas jueguen, exploren y disfruten junto a sus tutores.

Además de la caminata, los asistentes podrán recorrer distintos espacios con activaciones, participar de sorteos, disfrutar de propuestas recreativas y acceder a beneficios preparados especialmente por las empresas que acompañan el evento.

Completan el grupo de sponsors Alto Rosario Shopping, sede del Mascotón y del retiro anticipado de kits, destacándose además por ser un espacio pet friendly, Sivet Sanatorio Veterinario, y las concesionarias Centro Rosario y Chevromax, que se suman para hacer posible esta propuesta.

Cómo participar en el Mascotón La Capital

Quienes deseen participar podrán hacerlo junto a su mascota, siempre que esta se encuentre en buen estado de salud, tenga las vacunas al día y participe con collar o pretal y correa no extensible durante todo el recorrido.

La organización invita además a que quienes lo deseen, asistan con su mascota disfrazada o con un look original. Las propuestas más creativas podrán llevarse regalos sorpresa y contribuir a llenar de color una jornada pensada para disfrutar en familia.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en https://mascoton.lacapital.com.ar/, donde también está disponible toda la información sobre el evento, el reglamento y las preguntas frecuentes.