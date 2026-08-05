Un operario de la EPE resultó herido tras recibir una fuerte descarga eléctrica

Información General El abogado de Candela Arizaga sobre el episodio con Facundo Moyano: "Sintió miedo y escapó"

La Región Preocupa la situación del transporte interurbano en la región

La Ciudad El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: "Hubiésemos querido recibirlo"

Por Nicolás Maggi La Ciudad Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Salud Cuatro décadas junto al VIH: el médico Sergio Lupo presenta un libro histórico

La Ciudad Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

Salud ¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

Política El gobierno provincial dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético

Política Milei celebró la llegada del Papa León XIV a la Argentina: "Una visita histórica"

Información General Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente

Información general Confirman que el Papa León XIV viajará a la Argentina en 2026: visitará tres ciudades

Policiales La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

Por Lucas Ameriso La Ciudad Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Patricia Martino Agro La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Por Álvaro Torriglia y Lucía Cuffia Apertura oficial El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid