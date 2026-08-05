Un operario de la EPE resultó herido tras recibir una fuerte descarga eléctrica

Un operario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) resultó herido este miércoles tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba tareas de mantenimiento.
Sufrió quemaduras en sus manos y fue asistido por un vecino. Por la gravedad de las lesiones fue llevado a un sanatorio
Un operario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) resultó herido este miércoles tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba tareas de mantenimiento.
El episodio ocurrió este miércoles por la tarde en la zona de Víctor Mercante y Nansen. Sufrió quemaduras en sus manos cuando trabajaba sobre un transformador. El operario estaba dentro de la caja de la grúa.
"Se vio un fogonazo y automáticamente los bajaron y lo acostaron en el cordón", contó un vecino que presenció el hecho. Un transeúnte lo asistió hasta que llegó la ambulancia del Sies, que lo trasladó al Sanatorio Mapaci.
Se trata de Ariel "Chanchón" Cantero, quien está preso por asesinar a un policía en 2019