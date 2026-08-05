El equipo de la familia Messi, sin técnico: se fue Ferlazzo y asumió un interino

Leones FC lo anunció este martes a la tarde. El DT de la sexta división, Alejandro Ojeda, quedó a cargo del equipo

Leones FC arrastra una racha de seis partidos sin victorias y en su último partido de local cayó nada menos que ante Central Córdoba.

Franco Ferlazzo dejó de ser el director técnico de Leones FC, el equipo de Alvear que juega en la Primera C de la AFA. El anuncio sobre el cese del entrenador fue realizado por el propio club de la familia Messi a través de un comunicado distribuido a la prensa este martes a la tarde.

“Agradecemos a Franco su entrega, dedicación y profesionalismo para ayudar al club a escribir las primeras páginas de su historia en el fútbol profesional”, expresó el club Leones en el texto.

Ferlazzo se había hecho cargo del equipo al comienzo de la temporada, cuando Leones se preparaba para participar por primera vez en el torneo de la Primera C. Durante su gestión, el equipo jugó 22 partidos en el torneo de la cuarta categoría del fútbol argentino, con siete victorias, diez empates y cinco derrotas. Marcha en la cuarta posición de su zona, a 11 puntos del líder Luján, y está entre los que hoy se clasificarían al Reducido por el segundo ascenso a la Primera B.

Leones FC lleva seis partidos sin victorias

Sin embargo, hay un dato en la campaña de Leones que puede haber eyectado a Ferlazzo del cargo y es que el equipo lleva seis partidos sin conocer la victoria, con cuatro empates y dos derrotas. La última vez que pudo festejar un triunfo fue ante Fénix de visitante por 1 a 0.

Otro dato es que al equipo le cuesta mucho ganar de local, condición en la que viene de caer nada menos que ante Central Córdoba en un duelo de equipos rosarinos. En la ida, cuando el equipo parecía rendir más que en la actualidad, había ganado en el Gabino Sosa por 1 a 0, probablemente el resultado más resonante en su corta campaña en la “C” de la AFA.

Interinamente, el equipo de Alvear quedará a cargo de Alejandro Ojeda, quien se formó y dirigió en las divisiones inferiores de Newell’s y actualmente conduce a la sexta división de Leones.

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El lunes juega en Bella Vista

La otra novedad vinculada al club presidido por Matías Messi es que el lunes, por la 23° fecha de la Primera C, Leones recibirá a las 15 a Muñiz en una de las canchas de Bella Vista, el predio de Newell’s. La decisión obedece a la necesidad de darle descanso al césped de Unión de Arroyo Seco, donde Leones hizo de local en todos los partidos que jugó hasta ahora por la categoría.

El árbitro designado para este partido, en el que Leones necesita ganar para no poner en riesgo su clasificación al Reducido, es Alejandro Porticella.

Por la misma fecha, Argentino recibirá el sábado en el Olaeta a Mercedes. El partido, crucial para el Albo. Se jugará desde 15 con el arbitraje de Gabriel Flores.

Un día después, el domingo, Central Córdoba viajará a Luján para jugar contra el mejor equipo del campeonato. Manuel Girett será el árbitro y el choque comenzará a las 15.