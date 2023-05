Shakira estrenó video cantando con sus hijos y volvió a romper récords

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsRSL5uNQmf%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALJAd18ljm39j2FN8vu8JCf9AtMC720087J3zk90LfP0ZC1PlhbwZAZAkgsYEmUgoKCCEErdXc4m5jO81ZBZAJqJuExnw3gjo7txnGfrNvR0JVQvHLJErccc7GUu3CGRVzkbUZClfsgFB42htlGKrDIyWfYJNnvFL9dHFz9uB7BilSfw8hj00ZD View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, aseguró Shakira. “Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, concluyó.

>> Leer más: Shakira, entre el romance con el piloto Lewis Hamilton y el hit dedicado a sus hijos



Menos de 24 horas después de su publicación, el video ya había sumado 10 millones de visualizaciones y decenas de miles de comentarios. De esta manera, se ubicó como la primera tendencia en música a nivel global, y se convirtió en el estreno más exitoso de una artista mujer en esta década. Además, las redes estallaron en reacciones emotivas, memes, mensajes de apoyo a Shakira y, por supuesto, algún palito a Piqué:

https://twitter.com/tomaseba/status/1658223610098507778 Hemos fallado como humanidad si el video de Shakira y sus hijos Sasha y Milan cantando no logra:

-100 millones de visitas en su primer día

- La Paz Mundial

- El Nobel de la Paz

- El destierro de Gerard Piqué del planeta. pic.twitter.com/U3XIFby77A — Tomaseba (@tomaseba) May 15, 2023

https://twitter.com/DeTodoDan/status/1658148447805923328 Noooo, Milan y Sasha cantando con Shakira pic.twitter.com/nH8Oo0eQSw — Dan. (@DeTodoDan) May 15, 2023

https://twitter.com/escritosmegu/status/1658178306368237568 Viendo una y otra vez el video de Acróstico Shakira, Milan y Sasha pic.twitter.com/7LhxRo8vdi — megu (@escritosmegu) May 15, 2023