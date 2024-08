Septiembre en plataformas: estrenos en Netflix, Amazon, Max y Disney +

El documental de Ángel Di María, varias producciones con elenco argentino y el spin off del Pingüino de Batman están entre las destacadas de este mes

No te sorprenda volverme a ver: aseguran que Los Piojos tocarán en el Cosquín Rock

Los estrenos de septiembre en Netflix: Di María, Emily in Paris y una comedia nacional

En Max se estrenará "El Pingüino", un spin off del villano de Ciudad Gótica, protagonizado por Collin Farrell. La plataforma también lanzará un documental de "Los Sopranos" que relatará desde adentro el detrás de escena del rodaje y el proceso creativo de su creador, David Chase.

Estrenos en Netflix:

“La pareja perfecta”, 5 de septiembre

Con el protagonismo de Nicole Kidman, este thriller llegará a Netflix a comienzos de septiembre. En “La pareja perfecta”, la exitosa actriz de “Big little lies” se pondrá en la piel de una madre cuyo hijo está a punto de casarse. Aunque no está muy contenta con la novia de su hijo, interpretada por Eve Hewson, el personaje de Kidman no escatimará en gastos para organizar la boda perfecta.

Embed

No obstante, todo cambia cuando se produce un misterioso asesinato que sacude a la familia. La producción contará con seis capítulos y se podrá ver a partir del 5 de septiembre.

“Ángel Di María: Romper la pared”, 12 de septiembre

A mediados de mes se estrenará el documental sobre la vida de Ángel Di María. La producción recorre su historia y busca explicar qué implica que el delantero rosarino tuvo que “romper la pared”, tanto en el fútbol, como en su vida personal.

Embed

El futbolista, que empezó en El Torito y terminó conquistando los máximos galardones nivel mundial, tuvo una carrera signada por las adversidades. Múltiples lesiones, el ataque de la prensa y las exigencias del deporte de élite hicieron que el recorrido del ex Rosario Central no fuera fácil. El documental que narra toda su carrera podrá disfrutarse a partir del 12 de septiembre en el streaming de la N roja.

“Emily en París 4”, 12 de septiembre.

Este 12 de septiembre llegará a Netflix la segunda parte de la cuarta temporada de “Emily in Paris”. Una vez más, el personaje interpretado por Lilly Collins vivirá aventuras en la capital francesa, donde intentará desarrollar su carrera profesional, pero, al mismo tiempo, encontrar el amor.

Embed

“Envidiosa”, 18 de septiembre

Otra ficción nacional llegará a Netflix. “Envidiosa” sigue la historia de Vicky (Griselda Siciliani), una treintañera que queda soltera luego de que su pareja de toda la vida, personaje interpretado por Martín Garabal, decidiera terminar la relación por “fobia al compromiso”. Desde ese momento, la protagonista emprende un viaje para encontrar un nuevo compañero que comparta el mismo sueño que ella: casarse.

Embed

A esta situación se le suma que todas las amigas de Vicky, el personaje de Siciliani, comienzan a casarse, lo que hace que la joven sienta más presión aún por encontrar a su “media naranja”. En ese marco, descubre que su ex cambió de página y pudo seguir con su vida y su nuevo jefe, interpretado por Benjamín Vicuña, la intenta seducir.

A Siciliani la acompañará un elencazo: Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Martín Garabal, Lorena Vega y Adrián Lackerman, son algunos de los nombres que se destacan.

>> Leer más: Una película rosarina y dos premiadas para ver en el Bafici

Estrenos en Max:

“Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano”, 8 de septiembre

A 25 años del estreno de la icónica serie, Max estrenará un documental sobre el detrás de escena del rodaje y del proceso creativo de su creador, David Chase.

Embed

El documental estará dividido en dos partes y busca una inmersión profunda al universo de Los Soprano, la familia italoamericana que revolucionó la televisión allá por 1999. Los primera tirada de 6 capítulos estará disponible a partir del 8 de septiembre.

“As Neves”, 9 de septiembre

El 9 de septiembre llega a Max una producción española que muestra la vida en un apacible pueblo ubicado en las montañas gallegas. Todo sucede con total normalidad hasta un hecho inesperado desata una serie de eventos desafortunados.

Embed

“As Neves” se situa en la noche de Carnaval, cuando un grupo de adolescentes del pueblo roganiza una fiesta y experimenta con sustancias psicodélicas. Para muchos, es la primera vez que se sumergen en este universo. Aunque la noche comienza de manera divertida, rápidamente se convierte en una pesadilla. ¿Qué sucederá?

“El Pingüino”, 20 de septiembre

Protagonizada por Collin Farrell, el 20 de septiembre llegará a Max una expansión al mundo de Batman. Con ocho capítulos, la creación de DC Studios explora la narrativa del villano de Ciudad Gótica.

Embed

La producción, bajo la dirección de Lauren LeFranc, propone una mirada más íntima y al personaje de Oz Cobblepot, a quien Farrell le dará vida.

Estrenos en Amazon Prime Video

"Pimpinero: Sangre y Gasolina", 9 de septiembre

Una nueva serie que explora el universo narco llega al streaming. Se trata de “Pimpinero: sangre y gasolina”, una producción dirigida por el reconocido realizador colombiano Andrés Baiz, quien ya lanzó exitosas producciones del mismo género, como “Griselda” y “Narcos”.

pimpineros.jpg

La serie está situada en el desierto de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, donde los contrabandistas de gasolina conocidos como “pimpineros” arriesgan sus vidas transportando combustible ilegal de un país a otro. La producción estará protagonizada por Alberto Guerra, Alejandro Speitzer, Laura Osma y el artista Juanes.

“En fin”, 13 de septiembre

Otra producción española se instala en las plataformas. “En fin” es una miniserie de seis capítulos que ssigue la historia de Tomás, interpretado por José Manuel Poga, conocido por su papel en "La casa de papel”, donde le dio vida a César Gandía, el jefe de seguridad del Banco de España.

Embed

Convencido de que el fin del mundo se avecina, Tomás decide abandonar a su esposa y a su hija. No obstante, cuando se da cuenta que la predicción apocalíptica está equivocada, debe hacer hasta lo imposible para recuperar a su familia.

“Porno y helado”, 20 de septiembre

Finalmente, llega a Amazon Prime Video la segunda temporada de “Porno y helado”, la exitosa serie creada, escrita, dirigida y protagonizada por Martín Piroyansky. En esta nueva edición, Pablo (Piroyansky), Ramón (Nacho Saralegui) y Ceci (Sofía Morandi) se enfrentarán a nuevas aventuras: un fan se tratará de infiltrar en la banda, deudas con amigos, competencias con artistas más jóvenes, hasta problemas de ego.

Embed

En esta segunda entrega, Gimena Accardi, Matías Mayer, Ángela Torres y Kevsho se unen al elenco como estrellas invitadas.

Estrenos en Disney +

“Como el mar”, 4 de septiembre

Una nueva producción nacional se suma al catálogo de Disney +. “Como el mar” es un drama familiar que sigue la historia de Azul y Paula, dos hermanas que acaban de perder a su mamá. La cinta es protagonizada por las actrices argentinas Sofía Gala Castiglione y Zoe Hochbaum.

Embed

Luego de la muerte de su madre, la hermana mayor decide cremar el cuerpo, pero Azul no se conforma y busca dinero entre las cosas de su madre para costear un entierro. Revisando los cajones descubre una foto reveladora: Paula en realidad no es su hermana sino su mamá, y Teresa su abuela. Azul entra en shock y quiere saber sobre su padre.

“Lego Star Wars: la reconstrucción de la galaxia”, 13 de septiembre

En LEGO Star Wars: la reconstrucción de la galaxia, toda la universo de Star Wars se mezcla cuando un simple pastor de nerfs, Sig Greebling, desentierra un poderoso artefacto de un templo Jedi oculto.

Embed

De esta manera, el protagonista se ve inmerso en una aventura en una nueva, galaxia donde los buenos son malos, los malos son buenos y el destino de todos depende de que Sig se convierta en el héroe capaz de volver a unir todas las piezas.

“Agatha: en todas partes”, 18 de septiembre

“Agatha: en todas partes” es una nueva producción de Marvel que se centra en el personaje de Agatha Harkness (Kathryn Hahn), de la aclamada serie WandaVision, de la misma productora.

Embed

En este spin off, Agatha pierde sus poderes después de que un sospechoso adolescente gótico la ayuda a liberarse de un hechizo distorsionador. Su interés se despierta cuando él ruega que lo lleve al legendario Sendero de las Brujas, un recorrido mágico de desafíos que, de ser superados, recompensa a la bruja con lo que le haga falta. Juntos, Agatha y este misterioso adolescente reúnen un aquelarre desesperado, y parten hacia el Sendero.