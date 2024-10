El Cine Club Rosario propone un ciclo único para ver películas en fílmico

“Consideramos que hay una serie de eslabones de la historia del cine que se pierden si no se conoce el cine en fílmico y si no se habla con las personas que conocen ese tránsito, que está marcado por los cambios tecnológicos y de soporte”, aseguró en diálogo con La Capital Rubén Platáneo, miembro de la comisión directiva del Cine Club y uno de los organizadores.

En Argentina, el acceso a muchas grandes obras de la historia del cine mundial, y en particular del cine nacional, está imposibilitado. En muchos casos, no existen versiones fácilmente accesibles de manera digital y en algunos ni siquiera existen remasterizaciones ni los fílmicos originales: por la falta de políticas estatales de conservación y preservación, se calcula que se perdió la mayoría del cine mudo hecho en el país, y al menos la mitad del sonoro.

El valor del cine en fílmico

“El cine en fílmico sigue teniendo no sólo su encanto sino también su valor. Sobre todo en Argentina, donde tenemos la contradicción histórica de tener una de las mayores producciones cinematográficas de América y ser uno de los pocos países que no tiene cinemateca. Todos los gobiernos se han negado a fomentar la creación de este archivo, que no tiene que ver solamente con preservar las copias, sino con mantenerlas en circulación. Esta tarea la tomó a esfuerzo propio Fernando”, contó Platáneo.



Hace décadas, Peña se encarga de alojar y preservar una colección que hoy cuenta con 8100 largometrajes, y otros tantos cortos, tráilers y programas de televisión. También se ocupa de proyectarlas en distintos espacios, como el MALBA. Durante varios años, encabezó junto a Roger Koza el programa “Filmoteca” en TV Pública, en las trasnoches de los sábados y domingos. “Gracias a ese ciclo, mucha gente en todo el país pudo ver películas inencontrables”, apuntó Rubén.

De ese acervo vienen las copias que se podrán ver este fin de semana en la AMR, y también los dos proyectores necesarios para su reproducción (en Rosario no hay proyector de 16 milímetros). Fernando decidió traer sus propios equipos para asegurarse su buen funcionamiento y no poner en riesgo los negativos, en muchos casos únicos en su especie.

Federico Luppi en "Este es el romance del Aniceto y la Francisca", de Leonardo Favio, que se podrá ver este sábado en fílmico

Programación imperdible

“Cada día tiene una temática. El sábado las tres películas hablan de tres formas distintas de la marginalidad, que a veces produce criminalidad. No es la marginalidad de los diarios, es una más secreta, que se esconde. Son tres películas de tres lugares muy distintos y me gustaba ver cómo una misma cuestión aparece en una película argentina, una sueca y una de Taiwán”, detallo Peña en diálogo con La Capital sobre la programación.

El 2 de noviembre se podrán ver “El Demonio Nos Gobierna” de Ingmar Bergman a las 18, “Este es el Romance del Aniceto y la Francisca” de Leonardo Favio a las 20, y “Los Terroristas” del Edward Yang a las 22.

En el caso del título de Favio, se trata de “la copia más completa que existe en la actualidad”. Además, es una oportunidad única de ver parte de la segunda película de uno de los realizadores más importantes y populares de la historia nacional, cuya obra fue rematada hace dos años y se encuentra en manos de un particular, con paradero desconocido. De este filme en particular, es una de las pocas copias que hay en el país, sino la única.

“A Favio le pasaba que a todas sus películas quería cortarlas. Cada vez que se encontraba con una copia, le sacaba un pedazo que le molestaba. A esta no le pasó porque viene de Montevideo y no llegó a agarrarla. Para mí las películas hay que mostrarlas como se estrenaron. Aunque después cambió de idea, él en algún momento estuvo conforme con esa versión. De cualquier manera, lo que se puede ver en internet es espantoso”, compartió Fernando, sobre la versión que traerá a Rosario.

Ida Lupino, Fritz Lang y Dana Andrews en el rodaje de "Mientras duerme Nueva York", que se podrá ver el domingo en fílmico

El domingo, las tres películas giran en torno al periodismo: se podrá ver “Hombres a Precio” (Argentina, 1950) de Bernardo Spoliansky a las 18, “Mientras Duerme Nueva York” (“While the City Sleeps”, 1956) de Fritz Lang a las 20, y “La Hora de la Venganza” (“Deadline USA”, 1952) de Richard Brooks a las 22. “Todas denuncian una suerte de periodismo corrupto pero formalmente son muy distintas entre sí”, subrayó Peña.



El programador decidió poner el foco sobre este universo por una suerte de decadencia del oficio que observa en el presente. “Me parece que uno de los grandes dramas de la actualidad, que en realidad viene desde hace treinta o cuarenta años, es que el periodismo masivo ha resignado su vocación inicial vinculada con informar o investigar, sobre todo los medios nacionales”, consideró.

El ciclo se propone también como una instancia de encuentro y construcción colectiva en un contexto hostil para la cultura en general y para el cine en particular. “La actividad está paralizada a nivel nacional. En la provincia, el panorama es tremendo porque hay cientos de profesionales de todas las áreas del cine que están sin trabajo hace prácticamente un año. Por eso este evento también está vinculado al reclamo que estamos haciendo con la comunidad audiovisual santafesina para que se trate y se apruebe la Ley de Cine en la provincia”, subrayó Platáneo. El proyecto fue presentado en marzo de 2023 en la legislatura provincial y perderá estado parlamentario el próximo diciembre. Este marco normativo busca generar un Fondo de Fomento a nivel santafesino, para sostener la actividad en el territorio a pesar del vaciamiento nacional.

“En este páramo cultural que está favoreciendo el gobierno, es muy importante para nosotros crear espacios de intercambio y transmisión de conocimiento. Por eso quisimos arrancar este ritual del fin de semana con un conversatorio. La cinefilia no es sólo amor al cine, no es acumular fechas y nombres, es dar pruebas de amor. Esperamos que esto aliente al público cinéfilo a reclamar con nosotros por la Ley de Cine y la reactivación de la actividad cinematográfica en la región y en el país”, cerró Rubén.