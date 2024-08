Se presenta "Fuck you!", el documental que registra "el último show" de Sumo

El 10 de octubre de 1987 Sumo dio su último gran show presentando “After Chabón” en el estadio de Obras. Luca Prodan falleció poco después, y ese recital devino mítico en el relato de quienes estuvieron, y también de quienes no. Pero esa noche, un joven José Luis García estaba cámara en mano en el recinto, con la misión de seguir a Luca. El resultado, casi cuarenta años después, es “Fuck you! El último show”, un documental con imágenes inéditas de una de las bandas más icónicas del rock nacional.

“Conocí a Rodrigo trabajando en ‘La historia oficial’. Yo era aprendiz de cámara y él era pizarrero. Yo tenía 18 años y él tenía 26. Nos hicimos muy amigos y en esa época hacíamos cortos, había mucha movida under, el Parakultural, todo lo que fue el estallido del regreso de la democracia. En uno de los cortos que hizo Rodrigo, lo convocó a Luca para que actúe y yo hice la fotografía. Él no lo conocía a Luca, pero era muy fan, era su ídolo. Y se hicieron muy amigos, porque eran dos tipos muy cultos musicalmente y cinematográficamente”, contó García en diálogo con La Capital.

Pronto llegó el pedido fulminante de Prodan: “vengan a grabar los conciertos porque no llego a fin de año”. La dupla de jóvenes cineastas no se tomó la frase tan en serio, pero el augurio del músico fue certero: murió el 22 de diciembre. Por fortuna, sí se tomaron en serio el pedido, y decidieron ir a filmar la presentación de “After Chabon” (tercer disco de Sumo) en el estadio de Obras. Rodrigo tenía el casamiento del hermano así que le pidió a José Luis que fuera solo. “Seguilo a Luca”, fue la única indicación que le dio.



“Eso hice. Y termina siendo como una gran toma secuencia con la prueba de sonido, el backstage, la subida al escenario, la bajada del escenario. Está todo guiado por él y se va viendo todo lo que es la vida de Sumo en bambalinas. Ese material me quedó grabado en la cabeza y en el corazón, nunca lo olvidé”, aseguró el documentalista, que en ese momento tenía 22 años y se encontraba con la posibilidad y la responsabilidad de registrar de forma íntima a artistas que admiraba.

Después, José Luis y Rodrigo grabaron otros recitales de Sumo (hubo solo dos más antes de la partida de Prodan), pero ninguno tenía el color y la potencia del backstage de Obras. Espina guardó ese material con la idea de hacer algún día una película de ficción sobre el legendario frontman, pero los costos altísimos del proyecto lo impidieron. Por eso terminó haciendo el documental “Luca”, producido por Aníbal Esmoris y Marcelo Schape, al igual que “Fuck you!”.

“No llegó a alinear a todos los Sumo para la película, de hecho los chicos de Divididos no están. Y no aparece ningún tema de Sumo, porque están todos firmados por todos, así que si alguno no da el permiso, no se pueden usar. Por eso en Luca sólo hay covers que hacía la banda. La película es fantástica porque sigue el recorrido de Luca que es fascinante”, repasó García sobre el filme que funciona de alguna manera como antecesor del suyo.

A pesar de la contundencia de “Luca”, faltaba algo. Faltaba la película con la música, con la música en vivo, con Sumo sonando con la ferocidad que los dejó en la historia. Faltaba que ese registro de 1987 viera la luz. “Rodrigo lo quería hacer pero no lo llegó a concretar”, aseguró José Luis. Habían empezado a trabajar juntos sobre el material para presentarlo en el Museo Histórico Nacional como parte de la muestra “Los 80. El rock en la calle”, que estuvo activa desde diciembre de 2021 hasta agosto de 2022.

Un documental heredado

La muerte de Espina fue el catalizador final para que García resolviera hacer “Fuck you!”, su tercer documental (estrenó “Cándido López, los campos de batalla” en 2005 y “La chica del sur” en 2012). Habló con Divididos, habló con la familia de Rodrigo y también con los productores, y consiguió el acompañamiento de todos. “Llegamos a este lineamiento de que sea algo no comercial, porque los músicos no querían que se volviese eso”, apuntó el realizador.

El documental no sólo permite ver a Sumo de forma inédita, sino también escucharlos como nunca antes. “El micrófono de la cámara toma el sonido de los parlantes de retorno que tenían los músicos en el escenario. Y una banda como Sumo se lo banca. Los tipos eran tripa y corazón, músicos del carajo todos, eran cero careta”, detalló García. La faceta más punk de la banda encaja perfecto con ese registro lo-fi, crudo.

“El documental, lo que hace con esa cámara tan en vivo, casi en plano secuencia, es que vuelve un poco a la vida a esa persona, ese personaje que era Luca y la banda. Muestra un Luca muy dulce y muy humano. Muy visceral, muy honesto, muy radical también es sus ideas, sosteniéndolas con amor, como dice en un momento”, contó el director.

“Luca reivindica el entendimiento entre la gente, también pone límites a expresiones ultra machistas del público. Entonces, quizás esa imagen de bestia del rock, en el mejor sentido posible de la palabra, se complementa con esa otra imagen. Era un tipo divino la verdad. A mí me alegra que este registro haga ese complemento”, agregó.

No sólo Prodan quedó retratado con espontaneidad en el documental. El resto de la banda, formada por Germán Daffunchio, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Alberto Troglio y Roberto Pettinato, también dejó su sello. “Cuando entré a ese camarín no conocía a nadie, pero no terminaba de reconocer a cada uno porque en esa época no salían en fotos en revistas. Nadie tiró mala onda. Algunos, como Pettinato o Germán, se divertían más con la cámara. Otros no querían ni aparecer. La banda en camarines era como una banda de amigos esperando para salir a tocar”, rememoró José Luis.

Finalmente, García habló de la enorme repercusión de “Fuck you!”, que atrajo masivamente al público en todas sus proyecciones. “La gente estaba muy entusiasmada de poder ver un material así de una banda de los ochenta. Las funciones del BAFICI fueron muy lindas, en el Gaumont repleto. Después la seguimos pasando en distintos lugares, volvimos al Gaumont dos veces. Estuvimos en Salta, en Córdoba pero nada tan masivo como va a ser en Rosario. Estamos muy entusiasmados por eso. Y tenemos planes de seguir por todo el país, porque hay muchos pedidos de pasar la película”, cerró el realizador.