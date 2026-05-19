Central tiene equipo confirmado: Almirón mete tres cambios para ir en busca de la clasificación

El DT canalla mete mano y mantiene la base, pero realizará algunos retoques para recibir a Universidad Central: ingresan Mallo, Julián Fernández y Veliz

Jorge Almirón pretende que Central se recupere de inmediato de lo que fue la derrota frente a River.

Central va por un nuevo paso en la Copa Libertadores , que puede resultar decisivo en la búsqueda de los octavos de final. Por eso el entrenador Jorge Almirón pone nuevamente toda la carne en el asador, con la base titular, aunque con algunas variantes.

El técnico canalla realizará tres cambios en relación a lo que fue el equipo que viene de perder en el Monumental frente a River por la semifinal del torneo Apertura. Ingresan Facundo Mallo, Julián Fernández y Alejo Veliz por Ignacio Ovando, Enzo Giménez y Guillermo Fernández, respectivamente.

Veliz se mete entre los once, en lugar de Pol Fernández. El centrodelantero jugará su último partido en el Gigante de Arroyito en este nuevo paso por el club, ya que al final del semestre emigrará a Bahía de Brasil.

Alejo Veliz jugará su último partido con la camiseta de Central en el Gigante de Arroyito.

Le queda por disputar todavía el cotejo en Ecuador, ante Independiente del Valle, en el partido que cerrará la fase de grupos del certamen continental y, quizá, el choque por Copa Argentina (contra Estudiantes), siempre y cuando el mismo se juegue en junio.

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Pero Almirón fue un poco más allá con los cambios. Mallo vuelve a la titularidad después de muchos partidos. La última vez que lo hizo desde el arranque fue en la derrota 2-0 en Mendoza ante Independiente Rivadavia.

Otro que se mete entre los once es Julián Fernández, quien volvió a jugar en el Monumental después de unas cuantas semanas de ausencia por lesión.

Los once de Central

De esta forma, Central formará ante Universidad Central con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra; Julián Fernández, Ángel Di María y Vicente Pizarro; Enzo Copetti y Alejo Veliz.