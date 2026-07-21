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"Gran Hermano": la gala de eliminación enfrentó a rivales de la edición 2011

Solange Abraham y Emanuel Di Gioia quedaron cara a cara en una de las definiciones más esperadas de la temporada

21 de julio 2026 · 12:30hs
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Gran Hermano: Generación Dorada tuvo una nueva gala de eliminación

"Gran Hermano: Generación Dorada" tuvo una nueva gala de eliminación

"Gran Hermano: Generación Dorada" continúa con su emisión luego de más de seis meses al aire. En la noche del lunes se vivió una de las galas de eliminación más esperadas por los televidentes. Dos concursantes de la edición 2011 se enfrentaron en un mano a mano definido por el voto del público. Además, el participante eliminado abandonó la casa con el mayor porcentaje de votos negativos de la temporada hasta el momento.

Se trata de Emanuel Di Gioia y Solange “Sol” Abraham, dos exparticipantes de la edición 2011 del reality, que construyeron una de las rivalidades más comentadas de esta temporada.

Cabe recordar que Solange fue una de las participantes que ingresó nuevamente a la casa tras haber sido eliminada. Durante su estadía se alió con Emiliano. Sin embargo, fue expulsada por decisión de Gran Hermano luego de que la producción considerara que estaba “deshonrando” la casa al manifestar en reiteradas oportunidades su deseo de abandonar el reality porque extrañaba a su hija.

Mientras estuvo fuera de la competencia, Solange participó en La Casa de los Famosos e incluso protagonizó un cara a cara mediante un holograma con Emiliano, a quien acusó de haberla traicionado. Tras su regreso a la casa de Gran Hermano, Solange terminó enfrentándose a Emanuel en un ajustado mano a mano durante la gala de eliminación del lunes por la noche.

>> Leer más:"Gran Hermano": quiénes siguen en la casa, qué pasa con Andrea del Boca y qué se sabe del final

La gala de eliminación de Gran Hermano

La placa de nominados de la gala de eliminación del lunes por la noche estaba integrada por Emanuel Di Gioia, Solange “Sol” Abraham, Yisela “Yipio” Pintos, Yanina Zilli, Sebastián Cola y Matías Hanssen.

El primero que bajo de la placa fue Matías Hanssen, con el 0,2% de los votos negativos. Luego fue el turno de Sebastián Cola, con el 0,5%, mientras que Yanina Zilli se convirtió en la tercera salvada de la noche al obtener el 0,7%.

Más adelante, Yisela “Yipio” Pintos también logró salir de la placa con el 1,3% de los votos negativos, dejando conformado el mano a mano más esperado de la gala entre Solange Abraham y Emanuel Di Gioia.

Finalmente, la decisión del público determinó la salida de Emanuel Di Gioia, que obtuvo el 55,3% de los votos negativos, frente al 44,7% que recibió Solange Abraham.

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