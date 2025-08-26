La Capital | Zoom | Nacho Sureda

Nacho Sureda destrozó a Juan Minujín: "Minugil, yo le digo así, es un inseguro"

Luego del estreno de "En el barro", el actor recordado por su personaje Pantera, habló sobre su enemistad con Minujín y los rencores que vienen de "El Marginal"

26 de agosto 2025
En medio del furor por la serie En el barro”, el spinoff del éxito “El Marginal”, se desató una nueva guerra entre actores. En las últimas horas, Nacho Sureda, el actor que interpretó a “Pantera” en la serie producida por Sebastian Ortega, destrozó a su compañero de cast Juan Minujín.

Desde su estreno a mediados de agosto, "En el barro" se ubicó en el top diez de las series más vistas en Netflix a nivel global. La producción, creada por Sebastián Ortega, retoma el universo de El Marginal, pero esta vez transcurre en la mega cárcel de mujeres “La Quebrada”. Ahora bien, entre audiciones fallidas, especulaciones sobre una posible segunda temporada y debates en redes sociales, la serie no solo se consolidó como la más vista, sino que también se convirtió en tema de conversación por fuera de la pantalla.

Fue en este contexto que, durante una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, Nacho Sureda reavivó y explotó un conflicto con su compañero de elenco Juan Minujín. El actor aseguró que Minujín le habría cortado el rostro durante la entrega de los Martín Fierro, lo acusó de sentir celos por su protagonismo e incluso lo responsabilizó de que no lo hayan convocado para la cuarta y quinta temporada de "El Marginal".

>> Leer más: Adabel Guerrero anticipó su participación en "En el barro": "No quiero que mi marido me vea"

Qué dijo Nacho Sureda sobre Juan Minujín

“A mi la serie "En el Barro" me gustó y me gustó que llamen a Gerardo Romano pero lo único que me pareció innecesario es la aparición de Juan Minujín, lo de Minugil estuvo de más, yo le digo así”, comenzó Sureda.

Y de manera contundente agregó: "Mira nunca hablé de este tema pero te lo puedo contar, ya pasó mucho tiempo”.

En esta línea, Sureda recordó un incómodo encuentro con Minujín durante la entrega de los Martín Fierro: “Le estiré la mano para saludarlo y me metió un corte de rostro y ni me dio la mano. Se tomó el palo, tipo Maradona. Me sorprendió porque yo tenía la mejor y después entendí lo que le pasaba y ahí me quedó una espina.

Sureda también criticó el ego del actor que fue protagonista de la primera temporada de El Marginal. En este sentido aseguró: “El personaje que más pegó fue el de Nicolás Furtado. Le debe haber jodido eso y después cuando la pegó mi personaje y le robó protagonismo tampoco le gustó. Yo creo que tiene que ver con algo de eso”.

Además, recordó que cuando Minujín se convirtió en productor asociado de la cuarta y quinta temporada de la serie, casualmente él no fue convocado. “Son cabos que uno va a atando. No todos gestionan de la misma manera el ego y esos temas. Que vaya a terapia a resolver sus cosas”,agregó.

El actor no dudó en destruir al actor: “Es un inseguro desde mi experiencia con él. Justo me acordé de algo que dijo: en una entrevista le dijo a Verónica Lozano que odiaba a los perros, permítame dudar de la persona a la que no le caen bien los perros”.

"La juega de nacional y popular y salió a defender a la señora cuando la condenaron. Dale no te cree nadie que sos nacional y popular", señaló Sureda.

Antes de finalizar ironizó: "Estaría bueno hacer algún spin off de Pantera. Lo vamos a invitar a Juan para que venga, tengamos una buena pelea entre Pastor y Pantera y nos sacamos las ganas y después lo agarro en la ducha".

>> Leer más: Juan Minujín visitó el Hospital Garrahan: "La salud de los chicos no se puede discutir"

