Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

El exarquero de Newell's fue elegido para cambiar el mal presente de Douglas Haig (Pergamino) en el duro Federal A. El domingo hará su debut en Chivilcoy frente a Independiente

Sebastián Cejas tiene un nuevo desafío en su carrera como técnico y ahora buscará conducir a Douglas Haig (Pergamino) hacia el lugar que supo ostentar en los torneos principales del fútbol argentino. Un desafío para nada simple, pero no imposible en el duro y complejo torneo del Federal A. El Milan pergaminense transitó momentos de alegría codéandose con equipos importantes, pero luego bajó de nivel y ahora debe arrancar de nuevo para volver a ser lo que era. Y ese es el objetivo planteado por Terremoto.

Hace unos días el exjugador de Newell's fue presentado como nuevo conductor del Rojinegro después de su paso por Sportivo Las Parejas y de haber sido ayudante de Gabriel Heinze en su paso por la Lepra y también por Vélez.

El debut de Cejas al frente del equipo será el domingo, a las 11, cuando visite a Independiente (Chivilcoy). La tarea no es para nada simple para el entrenador, que deberá elevar el ánimo del equipo que viene de capa caída con cinco derrotas consecutivas y nueve partidos sin conocer el triunfo. Sin dudas que debe comenzar a sumar de manera urgente para conservar la esperanza de clasificación ya que por ahora no sumó ni una unidad.

Terremoto conoce la categoría ya que en 2022 tuvo un paso como entrenador por Ramón Santamarina de Tandil, previa escala a su último club el Lobo de Las Parejas.

Preparándose para el debut

"Estamos trabajando mucho en lo anímico. Los jugadores se están brindando al máximo y eso facilita las cosas. Uno plantea desde el lado del protagonismo y espero que lo puedan lograr para que la gente se sienta identificada. La meta, por lo pronto, es pasar Independiente", deslizó Terremoto en sus primeras palabras como conductor del Rojinegro y en el arranque de un desafío bravo. La meta es encaminar al equipo rumbo a la Reválida, donde se disputará el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Cejas, de 50 años, se inició futbolísticamente en Newell's y luego pasó por Roma, Siena, Ascoli, Fiorentina, Colo Colo, Gimnaia, Pisa Calcio y Chacarita Juniors. Tras su retiro acompañó a Heinze como ayudante, fue mánager en la Lepra y ahora transita el camino de la dirección técnica.

La partida de Cejas a Roma (Italia) no se dio de manera sencilla sino que debió lidiar con el presidente de ese momento, Eduardo López. En aquel tiempo, en 2001, el arquero se sentó a negociar y, según se había rumoreado, el titular Leproso le sugirió con un arma sobre el escritorio para se olvidara la deuda que el club mantenía con él para dejarlo ir.

"Compartí muchos momentos con él, fui capitán y tenía muchas charlas. El club tenía una deuda importante conmigo que venía arrastrando y era de 5 o 6 años. Esa deuda era insostenible y negociando llegamos a un acuerdo. Tuve que resignar el 50 por ciento para que se cerrara la venta a Roma. Sentí que le dejaba algo al club. Era un ciclo cumplido y el momento de partir. Se dio así, no como me hubiese gustado, pero eran momentos difíciles. Hay cuestiones que no se pueden contar, pero no fueron fáciles", confió el exarquero en una entrevista con Ovación.