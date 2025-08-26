Di María y un regreso de película: "Ni yo me creo las cosas que me están pasando" Fideo celebró su regreso a Central y dio detalles sobre su gol ante Newell's para la victoria en el clásico rosarino 26 de agosto 2025 · 12:59hs

Virginia Benedetto El grito que dio la vuelta al mundo, el del gol de Ángel Di María para el nuevo triunfo de Central en el clásico ante Newell's.

Luego del golazo que anotó el sábado pasado para ganar el clásico rosarino frente a Newell's, Ángel Di María brindó una conferencia de prensa para los medios de la ciudad y reveló sus sensaciones. “Ni yo creo todas las cosas que me están pasado. Estoy muy feliz”, aseguró.

La pincelada de Fideo, con un tiro libre excepcional a minutos del final, marcó su hito más grande con la camiseta auriazul, por lo que afirmó: “Es una alegría inmensa poder convertir en un clásico. Venía cargando muchas cosas y tenía ganas de lograrlo. Poder convertir fue un alivio muy grande”.

Su regreso a Central es uno de los más resonantes de la historia del fútbol argentino. La secuencia del golazo del sábado fue el tema del fin de semana y el propio Angelito confesó que “trascendió bastante el gol”.

El regreso a Central, un sueño único “Lo dije muchas veces. Todo lo que pasó en la selección fue increíble. Soñado terminar de la manera que lo hice y que pasen estas cosas en el final de mi carrera. Ni yo creo en todas las cosas que me están pasando y jamás imaginé todo esto. Vivir lo que estoy viviendo acá es algo muy lindo. Intento disfrutar y pasarla bien. Ojalá pueda seguir escribiendo historias y que las cosas sigan de esta manera”, remarcó Di María.

En la misma línea, Fideo destacó la situación de Alejo Veliz, quien también volvió a Arroyito en este mercado de pases. "Como dijo Alejo, venir todos los días y estar feliz acá en los entrenamientos es disfrutar cada día. Que los dos tengamos esa misma sensación es muy lindo", sostuvo.