La Capital | Economía | Rosario

Cartelera económica: Rosario será sede del congreso internacional del maíz

La cadena del maíz se dará cita en Rosario para analizar y discutir el presente y el futuro del complejo productivo. Se realizará en Bioceres Arena un entrenamiento gratuito sobre Inteligencia Artificial, ecommerce y redes sociales

26 de agosto 2025 · 17:14hs
Cartelera económica: Rosario será sede del congreso internacional del maíz

Los días 27 y 28 de agosto se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario la cuarta edición del Congreso Internacional de Maíz (CIM). Toda la cadena del maíz se dará cita para analizar y discutir el presente y el futuro del complejo productivo de la mano de más de 100 oradores nacionales e internacionales. Se abordarán temas trascendentales para el país, para los productores, empresarios, ingenieros y contratistas: enfermedades, brechas de rendimiento, clima, nuevas variedades, situación actual y posibles escenarios futuros de la plaga de la chicharrita, financiamiento, agtechs y demás. El encuentro tendrá entrada libre y gratuita (cupos limitados) previa inscripción en congresointernacionaldemaiz.com.ar.

Entrenamiento sobre inteligencia artificial, ecommerce y redes sociales

La provincia de Santa Fe y Tiendanube se unen para capacitar emprendedores en un entrenamiento gratuito sobre Inteligencia Artificial, ecommerce, redes sociales y nuevas tecnologías. Así, llega por primera vez a Rosario "Entrenamiento Nube", un evento de acceso gratuito con previa inscripción que se llevará a cabo el 27 de agosto, a las 9, en Bioceres Arena.

Se trata de una jornada de capacitaciones y charlas ideada para marcas que buscan escalar sus ventas, pero también para emprendedores que quieren dar el salto en el mundo digital. El evento se enmarca en el programa H.O.L.A Futuro -Herramientas de Orientación Laboral que el gobierno de la provincia presentará ese mismo día. La agenda del evento está dividida en cuatro bloques.

El primero será "Más allá de una tienda online: llevá tu negocio al siguiente nivel con Tiendanube". Patricio Casella, especialista en ecommerce en Tiendanube, ahonda en cómo automatizar procesos, la importancia de la experiencia de compra y cómo vender más a través de las funcionalidades que ofrece la plataforma. Luego, llegará el turno de las redes sociales. La actividad ”Del scroll a la venta: redes sociales con propósito” estará a cargo de Romina Fuentes, especialista en marketing digital y fundadora de Lookeo tu Perfil (agencia de contenido estratégico enfocada en potenciar marcas en redes sociales). Explicará cómo transformar la presencia de una marca en redes con una estrategia enfocada en la personalización y la conversión.

Más tarde será el momento de la Inteligencia Artificial. La charla tiene como título "Ganá 5 horas por semana con estas herramientas de IA". Cintia Corica, magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales y especialista en Inteligencia Artificial, compartirá cinco herramientas de Inteligencia Artificial que ayudan a automatizar tareas, crear contenido, mejorar la atención al cliente y liberar tiempo para focalizar en ventas. Por último, en el espacio de Rosario al mundo, marcas locales que triunfan vendiendo por internet acercarán su experiencia.

Las marcas toman el control del último segmento del evento para dar a conocer el impacto del comercio electrónico en primera persona. El panel está conformado por Juan Gori, fundador de Vita; Mariano Fortuna, e-commerce manager de Shelosophy; y Alejandro Tessio, socio gerente de Caseland. La participación en Entrenamiento Nube es gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través del siguiente enlace.

La estructura productiva

Fernando Ventura, profesor de Análisis de la Estructura Económica Argentina, presentará cuatro posicionamientos sobre el pensamiento económico nacional. El seminario sobre "La estructura productiva" se desarrollará en 2 encuentros para charlar y aprender sobre el trabajo desarrollado por los distintos autores. Se realizará en formato híbrido en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (UNR) los días 28 de agosto y 4 de septiembre, a las 19. Inscripción aquí.

Agora Surplus, un espacio de debate

El grupo de estudios Surplus invita a participar de Agroa Surplus, el nuevo club de debate sobre la coyuntura económica argentina. El objetivo es crear, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR un espacio “horizontal, abierto y riguroso para discutir temas de actualidad económica con fundamentos y respeto”. Las reuniones son mensuales y los encuentros presenciales son de unas dos horas. La dinámica incluye una moderación activa para orientar el intercambio y está orientada a estudiantes, docentes, investigadores y público en general. El primer encuentro será el viernes 29 de agosto a las 18.30 hs en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Bvd. Oroño 1261. En el primer encuentro se va debatir sobre el nuevo esquema cambiario. El link de inscripción aquí.

Presentación de un libro sobre ingresos brutos

El lunes 1º de septiembre, a las 18, se presentará la segunda edición del libro "Sustitución del impuesto sobre los ingresos brutos. Trade off entre eficiencia económica y autoridades provinciales" de Jorge Simón, ex secretario de Finanzas de Santa Fe, auditor titular interno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y docente de la UNR. La cita es en el Bar Cultural de la Sede de gobierno de la UNR, Maipú 1065.

Santa Fe Business Forum

Del 1º al 5 de septiembre se realizará en La Fluvial de Rosario la segunda edición del Santa Fe Business Forum 2025, un ecuentro que reunirá a más de mil empresarios locales con 250 compradores internacionales, fondos de inversión, startups y representantes de 40 países, consolidando a la provincia como epicentro de negocios, innovación y desarrollo industrial. El Foro incluirá rondas de negocios inversas, presentaciones sectoriales, capacitaciones, workshops, circuitos productivos en todo el territorio santafesino y un espacio exclusivo para el Foro de Inversiones. Las empresas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la plataforma oficial: businessforum.santafe.gob.ar.

santafe business forum 9403

Expo Delicatessen

La ciudad de Rosario será sede, por primera vez, de la exposición de alimentos y bebidas de calidad más relevante del interior del país. Del 5 al 7 de septiembre, el Salón Metropolitano albergará la 1° edición de Expo Delicatessen & Vinos, un evento que reúne a los principales referentes del mundo vitivinícola, delicatessen y productos gourmet de todo el país. Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de una experiencia sensorial única con degustaciones, cocina en vivo, clases magistrales y la posibilidad de conocer de cerca a productores y marcas que apuestan por la calidad y la innovación. Además de su propuesta para el público general, Expo Delicatessen & Vinos Rosario suma una instancia estratégica de vinculación comercial. Las rondas de negocios presenciales, organizadas en alianza con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, están especialmente diseñadas para generar oportunidades concretas entre productores y compradores calificados. Las firmas interesadas en exponer pueden comunicarse por mail a [email protected], por teléfono al (351) 6838901, o completar el formulario en línea en: https://delicatessenyvinos.com.ar/expositor/

Se viene Rosario Tech Week

Del 23 al 28 de septiembre Rosario será el epicentro de la innovación regional con su Tech Week. Su primera edición va a durar 6 días y promete llenar la ciudad de eventos que conectan a emprendedores, inversores, corporaciones, universidades y organismos públicos para compartir ideas, crear alianzas y proyectar soluciones tecnológicas al mundo. Organizada por Rosario Innovation Hub, la Tech Week es una plataforma para mostrar el talento local, inspirar a nuevos líderes y atraer recursos estratégicos. Con actividades como charlas, talleres, hackathons y ferias de startups, es el espacio ideal para que el ecosistema se encuentre, crezca y deje huella a nivel regional. Más información en https://rosariotechweek.com/

El mundo soja en Rosario

El próximo 23 de septiembre la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina celebrará su tradicional seminario, un evento que reunirá a representantes de todos los eslabones de la cadena para exponer oportunidades, desafíos y soluciones, y mostrar cómo se interactúa de forma articulada para retomar el camino del crecimiento. El objetivo del Seminario Acsoja 2025 es abrir un espacio en el que cada sector, cada eslabón de la cadena, pueda comunicar sus iniciativas, innovaciones , dificultades y estrategias para avanzar hacia una agroindustria más fuerte y que propenda a una mayor generación de divisas para el país. En un contexto de estancamiento en la agricultura argentina, la jornada busca posicionar la agroindustria como motor estratégico de la economía. Se subrayará la necesidad de contar con reglas claras y positivas que permitan capitalizar la fortaleza del sector para impulsar el desarrollo agroindustrial del país. El encuentro será el martes 23 de septiembre, desde las 9, la Bolsa de Comercio de Rosario. La jornada es de acceso libre y gratuito y requiere inscripción previa. Para más información ingresar a https://www.seminarioacsoja.org.ar/ o escribir a [email protected].

Noticias relacionadas
La multipremiada obra de teatro Come From Away llega en septiembre a Rosario.

La multipremiada obra de teatro "Come From Away" llega en septiembre a Rosario

A fines de noviembre la Bolsa de Comercio de Rosario renueva sus autoridades

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Se espera que el aeropuerto tenga menos vuelos esta semana por el paro de controladores aéreos.

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

La propuesta en el Concejo plantea de que de cada concurso surja un orden de mérito a seguir, a los fines de cumplir con los principios de transparencia e idoneidad.

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Lo último

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

El documental como eje de una muestra en pleno desarrollo

El documental como eje de una muestra en pleno desarrollo

El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios

El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Las cinco viviendas allanadas por la Policía Federal están ubicadas en el Pasaje Piamonte, en la zona sur de Rosario. Secuestraron cocaína, armas y dinero. Fueron apresados cinco hombres y dos mujeres
Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios
La Ciudad

El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario

Otra condena a Tío Lucas: ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en Fórmula 1

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en Fórmula 1

Ovación
Di María confió a qué megaestrella del fútbol mundial le hubiese gustado tener al lado en el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María confió a qué megaestrella del fútbol mundial le hubiese gustado tener al lado en el clásico

Di María confió a qué megaestrella del fútbol mundial le hubiese gustado tener al lado en el clásico

Di María confió a qué megaestrella del fútbol mundial le hubiese gustado tener al lado en el clásico

El reclamo que no fue: por qué está bien cobrado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué está bien cobrado el gol de Ángel Di María en el clásico

Sebastián Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Policiales
Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
Policiales

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Otra condena a Tío Lucas: ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

La Ciudad
Autorizan la demolición de la antigua casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan la demolición de la antigua casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios

El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Conflicto con Inteligencia Artificial: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Conflicto con Inteligencia Artificial: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Por Matías Loja
La Ciudad

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental
La Ciudad

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Economía

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana