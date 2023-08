Romina Uhrig se posicionó sobre las Paso: "Me preocupa mucho realmente"

Romina Uhrig es una de las ex “Gran Hermano” que siempre dejó clara su postura política. De hecho, su perfil llamó la atención por haber sido Diputada Nacional por la fuerza entonces conocida como Unidad Ciudadana, de corte peronista. En este contexto, no sorprendió su opinión sobre el resultado de las Paso.

“No comparto lo de Milei, estoy a full con Lali”, afirmó Uhrig, en referencia al intercambio viral entre la cantante, el candidato de La Libertad Avanza, y sus votantes. “Me preocupa mucho realmente. Hasta te digo que gane (Patricia) Bullrich o quien sea, pero este hombre no. Las propuestas de él, la venta de órganos, legalización de armas, el trabajo, salud, educación... Son un desastre”, argumentó la ex diputada. “Cada uno tiene sus pensamientos y sus propuestas no me gustaron, me dan escalofríos, realmente”, agregó.