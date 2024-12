Roberto Pettinato trae a Sumo a Rosario: "Creo que la gente está volviendo al rock"

El show viaja a la primera época de Sumo. "Luca siempre me decía: no ganaremos dinero, pero sí ganaremos la eternidad", contó Pettinato en diálogo con La Capital

Siempre pensé si habría gente que ensaya los temas de los Rolling Stones o ya lo saben de memoria. Nosotros hemos ensayado poco ahora, pero mucho en su momento. Sumo es sencillo de tocar, pero muy complejo para ponerme en onda y energía y que se convierta en lo que es: una banda que no es tributo ni homenaje. Por el contrario, soy el único Sumo vivo que solo toca temas de Sumo y nada más. Creo que es lo que necesita la gente más que nunca, justamente ahora que, para mí al menos, está volviendo el rock.

En muchos casos hemos colocado teclados, algo que yo quería siempre tener en el Sumo de los 80 y nunca lo logramos. Ahora sí, pero la verdadera idea siempre fue a tres guitarras. Cuando lo hacemos así es tremendo absolutamente.

- Después de tantos años y tanta cercanía con el repertorio de Sumo, ¿qué te sorprende todavía de estas canciones?

Jamás se cristalizan porque hay algo que yo sé y muchas bandas tributos no, y es que Sumo improvisaba mucho. Luca (Prodan) podía de pronto tocar una "Muchacha napolitana", o cualquier tema de cualquiera como "In the summertime" de Mungo Jerry y yo rescaté esa idea: se toca la canción, pero después se improvisa en los solos de tal forma que siempre tengan que llegar a un pico máximo y después volver a bajar. Los solos se convierten así en algo tan importante como la canción misma.

- ¿Qué devolución tenés o sentís del público, al encontrarse con una versión única de canciones muy emblemáticas? Más allá del legado inmortal de Sumo, ¿sentís una suerte de responsabilidad de mantener estas canciones en movimiento, que no se cristalicen?

Luca siempre me decía: "No ganaremos dinero, pero sí ganaremos la eternidad" y fue tal cual. Es una banda que no habla del pasado, no remite a nada. ¿Por qué? Porque está viva, como si nada, como si tuviera una tracción sanguínea eterna, que es algo que a muchos grupos no les sucede.

Con otros es distinto también porque, por ejemplo, Led Zeppelin es de los 70, pero al escucharlos hoy jamás pensarías algo así o que te jubilaste. Con este grupo nadie se jubila, ni siquiera yo que debería serlo ya a esta altura. Pero como los músicos de jazz: se toca hasta que te vas del mundo. La música te convierte en un ser único y distinto a los demás. Por eso los demás son público y vos no. Pero también te quita todo en cualquier momento jajajaja. Muchos músicos dejan de trabajar, de estudiar lo que querían de chicos o bien abandonan sus familias por giras eternas. Ojo, la musica es una novia peligrosa y muy celosa de todo. Si no hacés lo que ella te inculca.... te lo cuenta a la prensa jajaja.

- Este año se estrenó “Fuck you!, el último show”, de José Luis García. ¿Cómo viviste volver a ver esas imágenes, revivir esos shows? ¿Te permitió recordar o quizás ver por primera vez algo en particular de esa noche en Obras?

Vino un tipo que vive a dos metros de mi casa, me dijo: yo la verdad era el cameraman de una sola cámara que me enviaron a seguir a Luca y así fue. Nos hicimos amigos y hablamos de todo sobre la película. Es el mejor documental que haya visto porque es lo más crudo que se haya podido conocer y encima tiene un argumento certero. Se exhibe gratis en todos lados y la gente lo adora. Las mejores cosas pasaban en los camarines a la vez que había una seriedad muy loca entre todo lo que sucedía. No era una "orgía de los Rolling Stones" ni nada por el estilo. Un grupo realmente serio, insólitamente, aunque Luca y yo nos riésemos tanto en el documental jaja.

También sos muy cercano a la obra de Charly, hace unos años sacaste “Pettinatto plays García”. ¿Cómo viviste el lanzamiento de su nuevo disco y las conversaciones que generó?

"Pettinato Plays " está considerado una obra de arte total. Esto no quiere decir nada, no es un engreimiento ni nada. A las cosas cuando se las plantea como obra de arte son eso simplemente: obras de arte. Puede ser una banana pegada en la pared como un disco. Lo hicimos con mucho cariño y dedicación y todo en un día, que es mi sistema de trabajo. Él solo iba a venir a cantar un tema y se quedó todo el disco y se convirtió en eso que yo sabía que tanto le gustaba, por eso es una mezcla de jazz, con jazz rock , con experimentación, con precisión, no con locura por locura.

En el nuevo disco de Charly toqué en su canción "Rompela" con barítono que le da una fuerza especial a la canción porque replica lo mismo que toca él y parece un camión que te aplasta. El disco me parece otra obra de arte de su parte y es lo que es. No me encargo de los mediocres que hablan mal de García ni de su disco. Son gente que siempre digo: cuando alguien te critica fíjate de donde vienen y cuál ha sido su aporte a la música y es cero. Son solo músicos de sesión y no mucho más. García es único, lo es, lo fue y lo será muchísimo más que hasta el propio Spinetta, al que podríamos llamar más encriptado y especial.

- ¿Qué vínculo tenés con Rosario y qué significa para vos tocar acá?

Rosario me encanta porque toda la vida pasé los veranos en las quebradas y en el río y ahí vive mucha parte de mi familia. Amo Rosario en todo lo que tiene. Son ciudades que pueden ser parecidas a otras, pero muy especiales con relación a la gente. Las ciudades no tienen importancia, la gracia se la da la gente.

