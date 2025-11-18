Ricardo Montaner llega a Rosario y habrá descuentos con Beneficios de La Capital

El show será el 28 de febrero próximo, en el Autódromo de Rosario. La preventa arranca este miércoles y la venta general será desde el próximo viernes

Una de las voces más grandes de la música en español vuelve a los escenarios con una gira mundial que lo trae a la ciudad, como una declaración de amor que encenderá los corazones de todo el público.

Ricardo Montaner ofrecerá un show en Rosario el sábado 28 de febrero, a las 21, en el Autódromo (Jorge Newbery y García del Cossio). La preventa de entradas con tarjetas del Banco Santa Fe se realizará a partir de este miércoles 19, a las 10, y la venta general será desde el próximo viernes 21 por Turboentrada.com, en Mitre 737 y en la boletería de Metropolitano.

Quienes tengan la tarjeta Beneficios de La Capital tendrán descuentos y podrán participar de un sorteo de entradas para asistir al show de Ricardo Montaner.

Luego de varios años lejos de los escenarios, el artista anunció su vuelta al ruedo con una gira mundial muy esperada. “El último regreso World Tour 2026” es su reencuentro con los fanáticos de todo el planeta y Rosario será una de sus paradas obligatorias.

Después de tanto silencio en una carrera que jamás se había detenido Montaner vuelve con hambre de cariño y comunión con sus millones de fieles seguidores. Durante 40 años de trayectoria el artista jamás bajó el ritmo, hasta el momento en que decidió respirar, buscar refugio interno y recargarse de energías provocando así el deseo de su público por la vuelta. Este tour representa, además de un regreso, una renovación de votos: cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con los fans.

La gira dará su puntapié inicial el 21 de febrero en Buenos Aires y recorrerá diferentes ciudades del país y se extenderá a Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de cruzar a Europa. Se anunciaron shows en varias ciudades de España, Francia e Italia, entre otras.

Una figura repleta de premios

Con una trayectoria de más de 40 años, 25 álbumes de estudio, recopilatorios y una extensa lista de éxitos que marcaron varias generaciones, Ricardo Montaner es una de las figuras más influyentes de la música latina. Construyó un legado artístico sólido caracterizado por letras profundas y una interpretación emocional que trasciende fronteras.

Los premios y reconocimientos en su carrera son imparables: Montaner posee decenas de discos Multiplatino, Platino y de Oro por sus cuantiosas ventas de millones de álbumes, y varias Gaviota de Oro y Gaviota de Plata del Festival de Viña del Mar en Chile, así como Antorcha de Plata, Antorcha de Oro y Gaviota. Posee un Latin Grammy en la categoría “Mejor Canción Tropical” (2021) por “Dios Así Lo Quiso”, que grabó a dúo con el cantautor dominicano Juan Luis Guerra. En febrero de 2022 recibió un premio Lo Nuestro a “Canción Pop del Año” por el éxito “Amén”, canción que lanzó junto a sus hijos Mau y Ricky, Evaluna y Camilo. En noviembre de 2016, recibió durante una ceremonia en Las Vegas un Latin Grammy a la “Excelencia Musical” por su contribución a la música latinoamericana. Fue nombrado “Cantante del Año” por la revista Billboard y numerosas veces fue considerado en Venezuela como el mejor artista del país. En mayo de 2007 los Premios Billboard lo honraron con su máxima presea: el Premio a la Esperanza. Ricardo Montaner fue reconocido en el 2024 con el galardón Latin American Music Awards Legacy por su extraordinario legado musical e impacto duradero en la industria, consolidando su status como ícono del pop romántico en español.

MA Producciones

Montaner llegará a Rosario de la mano de MA Producciones, una productora de entretenimientos de Rosario. Su radio de actividades se extiende por Argentina y suma operaciones focalizadas en países limítrofes. Está abocada a la realización integral de eventos y actividades tanto artísticas como corporativas. Posee una amplia experiencia en la producción, logística, administración, diagramación, planificación, realización, montaje, preparación y difusión de la cultura y el espectáculo en todo el país.

>> maproducciones.com.ar