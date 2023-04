Darín confirmó que protagonizará la serie sobre "El Eternauta" en Netflix

Ricardo Darín no para con la épica. Después de encarnar a Julio Strassera en la premiada “Argentina, 1985”, confirmó que será parte de la serie basada en “El Eternauta”, la icónica historieta escrita por Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López. Si bien Netflix había anunciado el desarrollo del proyecto en 2020, la pandemia y cuestiones legales postergaron su concreción.

"Estamos todos muy entusiasmados y muy movilizados porque es un proyecto enorme. Es un trabajo muy arduo. Me estoy preparando porque es una gran exigencia no sólo mental sino física", concluyó Darín, cuyo rol en la serie todavía no fue develado. Según las últimas informaciones trascendidas, el proyecto contará con la dirección de Bruno Stagnaro ("Okupas", "Un gallo para Esculapio") y estará bajo la supervisión y aprobación de los herederos de Oesterheld y Solano López.