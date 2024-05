"Relojeros, los ladrones del lujo", el nuevo podcast del guionista de "La casa de papel"

Javier Gómez Santander encabezó, junto al periodista argentino Nahuel Galotta, la primera investigación periodística internacional sobre este particular tipo de crímenes

El proyecto comenzó por una inquietud de Nahuel Galotta, que fue periodista de Policiales del diario Clarín durante trece años, y quien conoció a Gómez Santander a través de la profesión en 2019. “A mí Nahuel me hizo una entrevista una vez en uno de esos días absurdos que teníamos de promo de ‘La casa de papel’, que eran una locura, donde tenías diez entrevistas seguidas, parabas a comer, y después tenías otras siete a la tarde. Ya estás cansado, te llevan preguntando más o menos lo mismo, y tú contestas lo mismo, y Nahuel me llamó la atención. Y cuando terminó la entrevista le pregunté si escribía y me dijo que sí. Y le pregunté si le podía hacer una entrevista yo a él”, narró Gómez Santander en diálogo con La Capital.

“Desde entonces, quedamos en buena relación. Me pidió que le enviara los libros que yo había publicado. Los leyó, le gustaron y me dijo que si en algún momento andaba por Madrid, tomemos un café. Imaginate que para mí, un simple periodista de Policiales, que te diga eso el jefe de guionistas de una serie mega exitosa, me volvió loco”, apuntó por su parte el propio Galotta, autor de los libros “Conexión Bogotá” y “Bandidas”.

El encuentro entre ambos se demoró casi dos años por la pandemia. Recién en febrero de 2022 pudieron encontrarse en Madrid. “Siempre me gustaron los relojes. Entonces en algún punto me pregunté a dónde iban a parar los relojes que se roban. Javier me contó que también le interesaba el tema, que estaba abriendo su propia productora y que quería hacer algo conmigo. Así que me propuso hacer este podcast sobre relojes robados como primer proyecto", sumó el periodista. Después de varios movimientos por el mundo para realizar entrevistas para el proyecto, que incluyeron trabajo de campo en distintos países, la dupla escribió el podcast a la par a comienzos del año pasado. “Siempre mi trabajo se caracterizó por tener contacto con ladrones, así que tenía varias fuentes. Hablan ladrones de varios lugares, hay reducidores, hay coleccionistas, hay un detective privado”, contó Galotta.



“Nahuel tiene unas fuentes en el mundo del hampa incomparables. Al final recorrimos todo el territorio de nuestro idioma, desde Miami, que es la capital de nuestro idioma en Estados Unidos, hasta Buenos Aires o Madrid. Nos hemos quedado en nuestro idioma porque hay ladrones albaneses y de otros sitios pero a mí me apetecía hacer algo de nuestro entorno cultural y además en un podcast no vas a tener a un serbio traducido todo el rato”, apuntó Javier.

De la serie al podcast

Sobre el proceso de escritura compartido, Gómez Santander detalló: “Se pueden hacer muchas cosas a distancia, pero escribir no es una de ellas. Para escribir necesitas estar pegado. Y no sólo mientras escribes: necesitas irte a cenar, verte a la mañana siguiente y entrar en esa espiral de obsesión continua y conjunta. Y entramos en esa”.



“Escribimos de una forma que yo defiendo mucho que es escribir montando. Tienes que escribir grabando, dándole al play, metiendo las voces. Porque si escribes sólo en un ordenador, estás escribiendo en naturaleza muerta. El audio está vivo y tienes que escribir oyendo. Es un ejercicio constante de montaje, reescritura y escucha, hasta que fluyó como a nosotros nos apetecía, que era a un ritmo muy alto”, siguió el guionista.

Y el ritmo es todo en “Relojeros”. En los minutos inaugurales, mete al oyente en medio de una secuencia de un robo. La adrenalina, el vértigo, la precisión del acto, todo está en el audio. Como en una buena serie de televisión, el enganche y el compromiso con la historia es inmediato. Según contó Javier, este aprendizaje en el contar historias no viene de escribir éxitos audiovisuales, sino de antes: de sus comienzos en la radio.

“Aprendí algo ahí que me ha servido en la tele, en el periodismo y la ficción. Y es que la radio compite contra la vida, no contra otras radios. A la radio se le mete el sonido de la batidora, de una ambulancia que pasa, el espectador de radio está constantemente interrumpido. Eso hace que se pueda ir de la escucha en cualquier momento, así que rápidamente lo tienes que enganchar. Hay algo del ritmo del podcast que responde a eso. No hay bloques de más de cuatro minutos sobre lo mismo. Hay biografías potentísimas contadas muy rápido. Sin embargo, sigue un hilo lógico y narrativo”, apuntó Gómez Santander.

Ladrones únicos

A pesar de que ambos autores tienen larga experiencia investigando e interviniendo sobre el mundo del crimen, hubo mucho del universo específico del robo de relojes que era demasiado bueno para no ser contado. Aunque no existen números oficiales de este tipo de crímenes a nivel mundial, se sabe que es el tipo que más ha crecido después de la pandemia. El uso creciente de tarjetas y por tanto la disminución de circulación de efectivo, hace que esta sea una de las mejores formas de hacerse con objetos de valor en la vía pública. En este sentido, se impusieron como objetivo del robo callejero por sobre los teléfonos celulares, que pueden anularse de forma remota tras un robo y cuyo valor, incluso en los de alta gama, no puede ni compararse con lo que deja un buen reloj.

En este sentido, Javier destacó la fascinación que le generó la historia de “La banda de los trajes”, un grupo de ladrones oriundos de La Matanza, “la banda más exitosa de relojeros de la que se tiene información”, que nunca fueron capturados y viven como millonarios en una de las zonas más lujosas de España, cerca de Marbella. “Fueron unos chicos que se acercaron a un abogado para decirle ‘recomiendanos un odontólogo porque se nos nota el barrio, nos faltan dientes’. Entonces él les hace una transformación, los tiene meses caminando por Buenos Aires con traje, para que se acostumbren, para que no les pese y no anden duros. Y a partir de ahí es una historia de ambición tremenda”, adelantó el guionista.

Finalmente, Gómez Santander prometió que el podcast “engancha” no sólo por sumergir a la audiencia en las cuestiones técnicas y minuciosas de este tipo de crímenes, sino por una “actitud del podcast” de no juzgar ni tampoco enaltecer a sus personajes, los ladrones.

“A mí me gusta cuando nos cuentan sus sentimientos y adquieren dimensión. Eso es algo que buscábamos mucho y que obtuvimos gracias también al gran trabajo que hizo Nahuel con las fuentes. Y también porque nosotros no hemos salido a juzgar. Partimos de la base de que robar está mal. Doy por hecho de que mi espectador sabe eso. Entonces cambia la premisa, porque viene a hablar de esos personajes, de por qué lo hacen, y todo se vuelve mucho más complejo y más rico”, cerró Javier.