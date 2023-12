Raúl Lavié no cobró por cantar en la gala de asunción de Milei en el Colón

Raúl Lavié fue uno de los presentes sobre el escenario del Teatro Colón en la gala que cerró la jornada de asunción de Javier Milei. El músico aseguró que no cobró por su presentación, en la cual interpretó “Balada para un loco” a pedido del presidente.

En diálogo con el canal TN, Lavié contó que Jorge Telerman, el director del prestigioso Teatro, lo llamó para convocarlo a la jornada especial. Cuando le pidieron el cachet, el cantante de 78 años replicó: “De ninguna manera. Yo no voy pago a este acto. Fui con el corazón. No debo cobrar nada, no debo cobrar una cosa semejante, por más que los artistas vivamos de lo que generamos”.