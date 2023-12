Fátima Florez le olió el pelo a Victoria Villarruel y el gesto se volvió viral

En la gala en el teatro Colón que coronó la llegada de Milei a la presidencia, Flórez tuvo un particular acercamiento a Villaarruel. La humorista se encontraba sentada justo a atrás de la compañera de fórmula del líder de La Libertad Avanza, y se aproximó para, aparentemente, olerle la cabellera.





En medio del evento, Fátima se movió hacia adelante con los ojos cerrados y el rostro apoyado sobre la mano, en un gesto casi dramático que fue captado por las cámaras y dio la vuelta al mundo por su peculiaridad.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsobviotxica%2Fstatus%2F1734021665988743216&partner=&hide_thread=false Y así es como Fátima consume la energía vital para crear sus personajes. pic.twitter.com/FuyQDmaddk — Es Sobvioo.. (@sobviotxica) December 11, 2023

y especulaciones. Además, Flórez fue criticada por el look que eligió para el evento, al cual muchos cuestionaron por no ser vestimenta propiamente de gala. Otros hicieron hincapié en el hecho de que no fue invitada a subirse al auto presidencial en el que Milei hizo una recorrida.